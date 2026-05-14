Съдбата на Паметника на Съветската армия: Общината вече е собственик на имота, в който се съхраняват фигурите

Демонтажът на Монумента на Съветската армия започна в края на 2023 година, като решението за премахването му е още от 1993 г. То обаче не беше изпълнено докрай и бъдещето на пространството все още остава спорно.

Васил Терзиев, кмет на София: „Ние сме собственици на земята, нормално е и фигурите да бъдат наша собственост, за да може решението да се вземе от СОС.“

Събирането на идейни проекти за Княжеската градина трябва да приключи до края на есента. От Българския антифашистки съюз пък организираха протест преди заседанието на Общинския съвет. Те настояваха фигурите да останат собственост на държавата.

Евгени Белий, председател на Българския антифашистки съюз: „Фигурите са премахнати за реставрация. Ние държим да се възстанови Паметникът на Съветската армия.“

Според „Спаси София“ дебатите около паметника са идеологически дъвки, които отклоняват вниманието от важни теми като презастрояването. Те призоваха кмета на София да върне решението за 22-етажната сграда в „Младост“ за преразглеждане. Той го направи.

Васил Терзиев, кмет на София: „Истината е, че икономически е издържан проектът, общината не е ощетена като приходи, но тук въпросът е за транспорт и социална инфраструктура.“

Работи се и по план как трите сгради на ул. „Цар Иван Шишман“, които са предвидени за събаряне и ново 5-етажно строителство, да бъдат защитени. И трите сгради не са паметници на културата, но попадат в груповия паметник на културата „Център 2 – част“. Това означава, че бъдещият проект трябва да бъде съгласуван с Министерството на културата. Засега проектът няма разрешително за строеж.