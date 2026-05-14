БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Левски отново е господарят във Вечното дерби
Чете се за: 04:25 мин.
Standard and Poor’s повиши перспективата пред...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Съдбата на Паметника на Съветската армия: Общината вече е собственик на имота, в който се съхраняват фигурите

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Политика
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Демонтажът на Монумента на Съветската армия започна в края на 2023 година, като решението за премахването му е още от 1993 г. То обаче не беше изпълнено докрай и бъдещето на пространството все още остава спорно.

Васил Терзиев, кмет на София: „Ние сме собственици на земята, нормално е и фигурите да бъдат наша собственост, за да може решението да се вземе от СОС.“

Събирането на идейни проекти за Княжеската градина трябва да приключи до края на есента. От Българския антифашистки съюз пък организираха протест преди заседанието на Общинския съвет. Те настояваха фигурите да останат собственост на държавата.

Евгени Белий, председател на Българския антифашистки съюз: „Фигурите са премахнати за реставрация. Ние държим да се възстанови Паметникът на Съветската армия.“

Според „Спаси София“ дебатите около паметника са идеологически дъвки, които отклоняват вниманието от важни теми като презастрояването. Те призоваха кмета на София да върне решението за 22-етажната сграда в „Младост“ за преразглеждане. Той го направи.

Васил Терзиев, кмет на София: „Истината е, че икономически е издържан проектът, общината не е ощетена като приходи, но тук въпросът е за транспорт и социална инфраструктура.“

Работи се и по план как трите сгради на ул. „Цар Иван Шишман“, които са предвидени за събаряне и ново 5-етажно строителство, да бъдат защитени. И трите сгради не са паметници на културата, но попадат в груповия паметник на културата „Център 2 – част“. Това означава, че бъдещият проект трябва да бъде съгласуван с Министерството на културата. Засега проектът няма разрешително за строеж.

#кметът Васил Терзиев #Паметник на съветската армия #Столичен общински съвет

Последвайте ни

ТОП 24

Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия финал на "Евровизия 2026" във Виена
1
Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия...
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
2
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
Двама души са пострадали при стрелба в столичния квартал "Надежда"
3
Двама души са пострадали при стрелба в столичния квартал...
DARA сбъдва своя мечта, каза за БНТ майката на певицата Катя Ганева
4
DARA сбъдва своя мечта, каза за БНТ майката на певицата Катя Ганева
Левски отново е господарят във Вечното дерби
5
Левски отново е господарят във Вечното дерби
Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с номер 12 на "Евровизия" тази вечер
6
Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с...

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
2
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Втора етапна победа за Пол Мание
3
Втора етапна победа за Пол Мание
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
4
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
5
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
100-процентно повишение на цените на доматите, краставиците и салатите отчитат на борсата край село Първенец
6
100-процентно повишение на цените на доматите, краставиците и...

Още от: Регионални

Адреналин в Странджа: Царево посреща Националния шампионат по планински изкачвания (СНИМКИ)
Адреналин в Странджа: Царево посреща Националния шампионат по планински изкачвания (СНИМКИ)
Започва Карнавалът на хумора и сатирата в Габрово Започва Карнавалът на хумора и сатирата в Габрово
Чете се за: 00:47 мин.
Благотворителен базар на плочи във Варна помага на недоносени деца в неравностойно положение Благотворителен базар на плочи във Варна помага на недоносени деца в неравностойно положение
Чете се за: 01:15 мин.
Животновъди: Да се стимулира българското производство и да се спре вноса Животновъди: Да се стимулира българското производство и да се спре вноса
Чете се за: 01:57 мин.
Батак отбелязва 150 години от Априлското въстание Батак отбелязва 150 години от Априлското въстание
Чете се за: 00:55 мин.
Унищожават 859 кг био храни от склад в София заради манипулиране на сроковете на годност Унищожават 859 кг био храни от склад в София заради манипулиране на сроковете на годност
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с номер 12 на "Евровизия" тази вечер
Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Велислав Величков: Не е нормално депутати да имат охрана от НСО с години без ясни мотиви Велислав Величков: Не е нормално депутати да имат охрана от НСО с години без ясни мотиви
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
DARA във фокуса на световните медии DARA във фокуса на световните медии
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Откриха тяло на мъж в района на хижа „Рудничар” във Витоша Откриха тяло на мъж в района на хижа „Рудничар” във Витоша
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Левски отново е господарят във Вечното дерби
Чете се за: 04:25 мин.
Спорт
Как да гласуваме на "Eвровизия" - смс-и, онлайн и дори...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
DARA сбъдва своя мечта, каза за БНТ майката на певицата Катя Ганева
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Джон Траволта изненадващо получи почетната награда „Златна...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ