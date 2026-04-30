Премахнаха скелето около Паметника на съветската армия, демонтират още огради

Поредна стъпка в разчистването на пространството около Паметника на съветската армия. Скелето около останалия фундамент е премахнато, а част от външната ограда на Паметника на съветската армия също вече е вдигната. Зад нея се намираха 10-те пиедестала, на които са поставени бронзови лаврови венци от двете страни на подхода към монумента.

Основните заграждения обаче се запазват от съображения за сигурност, уточняват от областната управа. Те ще останат до финализиране на концепцията за развитие на пространството в парка.

Както БНТ вече писа, по 740 евро на ден ще плаща държавата за дейности, свързани с охраната на Паметника на съветската армия само през тази година. Демонтираните части се съхраняват в държавен склад в село Лозен, за който също се заплаща охрана.