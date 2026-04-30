Зеленски с коментар за това ще има ли временно примирие с Русия за 9 май

Украинският президент Володимир Зеленски с реакция на предложението на Кремъл за временно примирие в дните около 9 май - когато Русия отбелязва Деня на победата. Зеленски е дал нареждане на екипа си да се свърже с Белия дом и да се изясни за какво точно става дума - само за няколко часа в деня на Парада или за нещо друго. В пост в Телеграм канала му се казва, че Украйна се стреми към истински мир и полага необходимите дипломатически усилия за реален край на войната.

За предложението за временно спиране на огъня стана ясно след разговор между президентите на Съединените щати и Русия. След него помощникът на Путин - Юрий Ушаков, каза, че Тръмп е подкрепил тази инициатива.



