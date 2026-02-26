След платени 600 000 евро: Какво е бъдещето на Паметника на съветската армия

По 740 евро на ден ще дава държавата за дейности, свързани с охраната на Паметника на съветската армия само през тази година. Общо - над 600 000 евро ще струва на хазната сагата с Паметника от демонтирането на първите части през декември 2023 година до края на 2026-а.

Нов царски дворец като виенския Белведере, който да е по-внушителен от конака, е искал Фердинанд в Княжеската градина. До вдигането на Паметника на съветската армия там е имало пищни градини, после зоопарк. А сега - скеле около останалия и все още непремахнат постамент и ограда, зад която са останалите фигури. Отрязаните части пък се пазят в държавен склад в село Лозен. А за да не изглежда центърът като строителна площадка трябват редица стъпки.

доц. Тодор Чобанов, историк: "На първо място трябва да се изготви техническа документация и по-специално това са едни проекти за консервация и реставрация. Този технически проект касае демонтажа на фигурите и самото съоръжение, от друга страна трябва да се стартира и преписка със специализирания Съвет по изобразително изкуство към министъра на културата, който трябва да одобри аранжирането на паметника на ново място."

От първата отрязана фигура минаха точно две години и два месеца. За демонтажа областната управа поиска 260 000 лева тогава, а отрязаните части от тогава тънат в кал. Миналата година през май кабинетът отпусна над 373 000 лева за охраната на паметника, скеле и ограда. А сега - 270 000 евро.

До миналата година областната управа плащаше по 665 евро на месец за наем на оградата, която в момента опасва монумента.

доц. Тодор Чобанов, историк:"Тези пари, една значителна част от тях, щяха да се инвестират директно в новата площадка на паметника."

На ход обаче да реши как да изглежда Княжеската градина е Столичната община, тъй като тя стопанисва парка.

арх. Любомир Георгиев, зам.-кмет по градско планиране и развитие: "Княжеската градина в момента е пъзел от отговорности. За да говорим обаче за бъдеще на паметника, на мястото, скулптурите, е много важно да си дадем сметка какво искаме с цялата тази точка, не само пиедестала и фигурите отпред, ами и с цялата градина. Никой не иска язва в сърцето на града, независимо от идеологическите подбуди. На първи етап, чисто технически е необходимо да се мине през подробен устройствен план, а след това и архитектурен ландшафтен конкурс." доц. Тодор Чобанов, историк: "В Унгария, в един специален парк край Дунав, бяха подредени множество такива творби, някои със сходни размери на нашия паметник, така че трябва да се търси такова решение в парковата среда на София."

Oгражденията около монумента продължават да разделят столичани.

Най-добре е въобще да го няма. И скелето, и паметника. А вие харесвате ли скелети? Той е скелет. Обществено допитване. Мисля, че скейтпарк.

За развлечение, за почивка. Зелени площи липсват в цяла България.

Трябваше да си остане това, което е било. Веднъж е направено, защо трябва да се разваля.

Дори да се върне, или да се замени с нещо друго, а не така да е ограден и да стои грозно.

арх. Любомир Георгиев, зам.-кмет по градско планиране и развитие: "Много е важно това място да престане да бъде разделител и да стане място, което свързва повече хора и да говори за миналото ни, също."

Очаква се областната управа да излезе с план за действие.



