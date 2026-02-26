БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф....
Чете се за: 00:37 мин.
КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
Чете се за: 01:45 мин.
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната...
Чете се за: 00:55 мин.
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Чете се за: 00:40 мин.
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Без решение за изпълняващия функциите главен прокурор: ВСС върна казуса на прокурорската колегия

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Висшият съдебен съвет остави безразглежда на предложението за избор на изпълняващ функциите главен прокурор. След близо 6 часа дебат настояването на служебния правосуден министр Андрей Янкулов беше препратено на прокурорската колегия по компетентност.

Сред мотивите на служебния правосъден министър е, че правомощята на изпълняващия функциите са почти равни с тези на титуляра, заради което процедурата по избор на временен главен прокурор трябва да бъде максимално близка с тази за титуляр. Тезата обаче беше подкрепена само от двама от членовете на ВСС, съдииките Атанаска Дишева и Олга Керелска. Дори председателката на ВКС Галина Захарова застъпи тезата, че съдийската колегия избира изпълняващ функциите председател на ВКС или ВАС, както това вече се е случило, а прокурорската избира изпълняващ функциите главен прокурор. А от прокурорската колегия още веднъж настояха, че компетентността за определене на изпълняващите функциите е тяхна и че вече са се произнесли, че Борислав Сарафов е избран със валидно и влязло в сила решение.

Висшият съдебен съвет остави без разглеждане предложението за избор на и.ф. главен прокурор. След близо 6 часа дебат предложението на служебния правосъден министър Андрей Янкулов беше препратено на прокурорската колегия по компетентност. Янкулов коментира, че очаква прокурорската колегия да се произнесе по същество в кратки срокове. Възможно е обаче от колегията да решат, че ще изчакат решението на Конституционния съд за промените в закона, които ограничават мандата на изпълняващия фукциите до 6 месеца.

Пред Висшия съдебен съвет правосъдният министър подчерта, че наличието на съдебни състави, които отказват да възобновяват производства по искане на главния прокурор, налагат да се обсъди изборът на нов изпълняващ функциите, за да се изпълни закона. И допълни, че не вижда нито една основателна причина Борислав Сарафов да продължава да заема поста, тъй като не е изпълнил нито един своя заявка.

Андрей Янкулов, служебен вицепремиер и министър на правосъдието: "Първата беше за вадене на прокуратурата от калния терен на политиката. Мисля, че събитията след месеците след това някак не доказаха изпълнението на тази заявка. Втората заявка, че ще направи всичко зависещо от него за разплитане на мрежата за паралелно правосъдие "Осемте джуджета". Нищо от този казус не беше изяснено на никакво ниво."
От прокурорската колегия контрираха, че на първо място трябва да е ясно дали Пленумът на Висшия съдебен съвет може да определя изпълняващ функциите главен прокурор.

Огнян Дамянов, член на ВСС, прокурорска колегия: "Първо дали Пленумът е компетентен да се произнесе по въпроса, с който е сезиран. Беше обсъдено и на заседание на Пленума на ВСС и тогава със значително мнозинство беше прието, че именно отделните колегии са компетентни да назначават изпълняващ функциите както за главен прокурор, така и за върховните съдилища."

И председателката на ВКС се противопостави на правосъдния министър. Според Галина Захарова колегиите са тези, които определят кой да води временно прокуратурата или върховните съдилища. Според нея обаче прокурорската колегия трябва да обсъди въпроса отново.

Галина Захарова, председател на ВКС: "Аз, колеги, също бих предложила на прокурорската колегия да осмисли решението си относно избора на персоналния избор на изпълняващ функциите."
Според Цветинка Пашкунова определянето на и.ф. не може да се съпоставя с избора на титуляр и това силно ограничава възможността дори за издигане на предложения.

Цветинка Пашкунова, член на ВСС, съдийска колегия: "Министърът на правосъдието няма професионална легитимация да предлага кой да бъде временно изпълняващ функциите главен прокурор."

Част от членовете на Съвета изразиха мнение, че прокурорската колегия трябва да вземе решение за Борислав Сарафов след влизането в сила на промените, които ограничават мандата на и.ф. до 6 месеца.

Борислав Сарафов беше определен за изпълняваш функциите главен прокурор на 16 юни 2023 година. Тогава Иван Гешев обжалва предсрочното прекратяване на неговия мандат и по тази причина ВСС обяви процедура за избор на титуляр през септември 2024. На 10 октомври беше издигната кандидатурата на Сарафов, която се оказа единствена.

Заради промените в Конституцията процедурата беше спряна на 16 декември 2024 година. След като Конституционния съд отмени промените в съдебната власт, Народното събрание забрани на ВСС с изтекъл мандат да избира главен прокурор и председатели на върховните съдилища.

Вижте още по темата от Иво Никодимов

Последвайте ни

ТОП 24

Ватман почина, докато управлява трамвай в София
1
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението ѝ
2
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска...
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
3
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от страната
4
Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от...
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата (СНИМКИ и ВИДЕО)
5
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
6
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
3
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
6
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...

Още от: Сигурност и правосъдие

Дебатът за избор на изпълняващ функциите главен прокурор не беше излишен, нито провален, заяви съдия Атанаска Дишева
Дебатът за избор на изпълняващ функциите главен прокурор не беше излишен, нито провален, заяви съдия Атанаска Дишева
ВСС препрати на Прокурорската колегия въпроса с изпълняващия функциите главен прокурор ВСС препрати на Прокурорската колегия въпроса с изпълняващия функциите главен прокурор
Чете се за: 03:45 мин.
Недоволство срещу Сарафов: Протести пред ВСС и пред кабинета на и.ф. главен прокурор Недоволство срещу Сарафов: Протести пред ВСС и пред кабинета на и.ф. главен прокурор
Чете се за: 02:55 мин.
ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф. главен прокурор ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф. главен прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
Мирослав Рашков: Тръгвам си от МВР заради случая "Петрохан" и замитането на следи към конкретна политическа сила Мирослав Рашков: Тръгвам си от МВР заради случая "Петрохан" и замитането на следи към конкретна политическа сила
Чете се за: 02:30 мин.
Под прозорците на ВСС: Пленумът на висшите магистрати се провежда на фона на протести Под прозорците на ВСС: Пленумът на висшите магистрати се провежда на фона на протести
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

КЗП да бъде безкомпромисна при проверките в ЕРП-тата, каза министърът на икономиката
КЗП да бъде безкомпромисна при проверките в ЕРП-тата, каза...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
ВСС препрати на Прокурорската колегия въпроса с изпълняващия функциите главен прокурор ВСС препрати на Прокурорската колегия въпроса с изпълняващия функциите главен прокурор
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Зрелищна акция с шипове край Нова Загора: Задържаха неправоспособен шофьор с чужди номера (СНИМКИ и ВИДЕО) Зрелищна акция с шипове край Нова Загора: Задържаха неправоспособен шофьор с чужди номера (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Казусът с българския европрокурор: Какви са обвиненията срещу Теодора Георгиева? Казусът с българския европрокурор: Какви са обвиненията срещу Теодора Георгиева?
Чете се за: 02:00 мин.
По света
България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Дебатът за избор на изпълняващ функциите главен прокурор не беше...
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ