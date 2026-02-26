БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф....
Чете се за: 00:37 мин.
КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
Чете се за: 01:45 мин.
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната...
Чете се за: 00:55 мин.
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Чете се за: 00:40 мин.
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Депутатите изслушаха двама министри заради военните самолети на летище "Васил Левски"

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Запази

В пленарна зала дойдоха Надежда Нейнски и Атанас Запрянов

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Американското посолството е поискало с нота разрешение за разполагане на до 15 самолета на международното летище в София за периода от 17 февруари до 31 май. Министърът на отбраната е дал разрешение. Те са за обучение и нямат нападателни способности. Това обясниха министрите на външните работи и на отбраната по време на изслушване в парламента.

Самолетите на летище "Васил Левски" са на Военновъздушните сили на Съединените щати.

Надежда Нейнски, служебен министър на външните работи:"Разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса. Личният състав е за обслужване на самолетите. Самолетите са изцяло с логистична функция и нямат нападателни способности."

Атанас Запрянов, служебен министър на отбраната:"Горепосочената тренировка не е свързана с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи военни операции, както и с извършване на дейности за предотвратяване на военни действия, водени от други на друга държава или организация въоръжени сили."

Летище "Васил Левски" се използва за паркиране и поддръжка на самолетите поради ограничения капацитет на военната инфраструктура.

Атанас Запрянов, служебен министър на отбраната: "Летището няма нито едно закъснение, промяна на гражданския трафик и няма как да има."

Служебният премиер Андрей Гюров не участва в изслушването. Това предизвика атаки срещу него и срещу ПП-ДБ.

Тошко Йорданов, председател на ПГ на ИТН: "НС да изгласува задължително присъствие на министър-председателя служебния Гюров."

Явор Божанков, депутат от ПП-ДБ: "Той има сериозни държавни ангажименти, сериозни ..."

Почивка и нова покана към служебния премиер от администрацията на парламента.

Цончо Ганев, председателстващ НС: "Не само не вдигат телефона, но и няма връзка. Затова искам да ги помоля да се свържат с МВР и да изпратят екип, който да провери дали всичко е наред."

Искра Михайлова, депутат от "ДПС- Ново начало": "Остава ни възможността да се обърнем към госпожа Йотова, която да поеме отговорност и да накара назначения от нея премиер да се яви пред НС."

Христо Гаджев, депутат от ГЕРБ-СДС: "Предлагам да не го търсим повече, че ще вземем да го уплашим да не дойде утре на контрола."

Асен Василев, депутат от ПП-ДБ: "Премиерът, който в този момент, както всички знаете има среща с областните управители и няма нужда да го издирвате."

Габриел Вълков, депутат от "БСП - Обединена левица": "А къде е Гюров дори няма да питам - сигурно играе мач с Бербатов."

Изслушването продължи. Финалните отношения на депутатите се различаваха.

Георг Георгиев, депутат от ГЕРБ-СДС: "В това, което става, няма нищо страшно. България е изпълнила своите съюзни ангажименти."

Цончо Ганев, депутат от "Възраждане": "Ние нямаме интерес да се превърнем в легитимна цел на Иранската държава."

Станислав Анастасов, депутат от "ДПС - Ново начало": "Можеше просто да благодарим на съюзниците ни, които са тук за сигурността и спокойствието на българските граждани."

Тошко Йорданов, председател на ПГ на ИТН: "Трудно здравомислещ човек може да бъде убеден, че това е учение на НАТО - 10 цистерни самолети на гражданско летище."

Външният министър подчерта: няма повод за притеснение. И призова да не се злоупотребява с националната сигурност на страната.

#служебен министър на външните работи #Летище Васил Левски #служебен министър на отбраната #изслушване #американски самолети #Парламент

Последвайте ни

ТОП 24

Ватман почина, докато управлява трамвай в София
1
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението ѝ
2
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска...
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
3
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от страната
4
Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от...
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата (СНИМКИ и ВИДЕО)
5
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
6
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
3
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
6
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...

Още от: Политика

ИТН се регистрираха за изборите през април
ИТН се регистрираха за изборите през април
КЗП да бъде безкомпромисна при проверките в ЕРП-тата, каза министърът на икономиката КЗП да бъде безкомпромисна при проверките в ЕРП-тата, каза министърът на икономиката
Чете се за: 02:15 мин.
КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
Чете се за: 01:45 мин.
Васил Терзиев възложи проверка на дирекция „Общински приходи“ Васил Терзиев възложи проверка на дирекция „Общински приходи“
Чете се за: 02:10 мин.
БАБХ към ИТН: В демократична държава не се уволняват хора по слухове и анонимни писма БАБХ към ИТН: В демократична държава не се уволняват хора по слухове и анонимни писма
Чете се за: 01:57 мин.
ГЕРБ: Ново правителство, нова цена на водата ГЕРБ: Ново правителство, нова цена на водата
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

КЗП да бъде безкомпромисна при проверките в ЕРП-тата, каза министърът на икономиката
КЗП да бъде безкомпромисна при проверките в ЕРП-тата, каза...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
ВСС препрати на Прокурорската колегия въпроса с изпълняващия функциите главен прокурор ВСС препрати на Прокурорската колегия въпроса с изпълняващия функциите главен прокурор
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Зрелищна акция с шипове край Нова Загора: Задържаха неправоспособен шофьор с чужди номера (СНИМКИ и ВИДЕО) Зрелищна акция с шипове край Нова Загора: Задържаха неправоспособен шофьор с чужди номера (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Казусът с българския европрокурор: Какви са обвиненията срещу Теодора Георгиева? Казусът с българския европрокурор: Какви са обвиненията срещу Теодора Георгиева?
Чете се за: 02:05 мин.
По света
България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Дебатът за избор на изпълняващ функциите главен прокурор не беше...
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ