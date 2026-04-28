Алисън Филикс подновява кариерата си в търсене на квота за олимпийските игри

Легендарната лекоатлетка Алисън Филикс ще поднови кариерата си в опит да спечели квота за Олимпийските игри в родния си град Лос Анджелис през 2028 година, съобщи тя в интервю за "TIME".

40-годишната спритньорка Филикс е една от най-великите в историята със седем олимпийски титли и общо 11 медала от Летни игри, както и с 14 златни отличия от световни първенства по лека атлетика на открито.

Тя ще се стреми да заслужи място в американския състав на шести олимпийски игри.

„На толкова много от нас е казвано да не правят големите, смели неща. Да, на моята възраст вероятно трябва да си стоя вкъщи и да се грижа за децата си, да върша всичко това. Но защо не? Нека обърнем нещата. Нека се стремим към целта. Нека бъдем уязвими“, заяви Филикс.

Филикс, която се оттегли от спорта през лятото на 2022-а, година след Игрите в Токио, където взе златото с щафетата на САЩ на 4 по 400 метра, подчерта, че винаги е искала за получи възможност да участва на домашни олимпийски игри.

„Когато се състезавах, просто чуваше този рев от трибуните в подкрепа на спортистите от страната-домакин на олимпийските игри. Бих искала да изпитам това“, каза спринтьорката

Филикс, която е член на комисията на спортистите към Организационния комитет на Лос Анжелис 2028, смята, че ще съжалява, ако не опита да направи завръщане на пистата.

„Вероятно бих била разочарована от себе си, ако просто не опитам. Каквото и да стане, пак ще бъда там с децата си, ще се забавлявам и ще подкрепям всички“, допълни американката, която е майка на две деца.

Тя каза още пред TIME, че е черпила вдъхновение от спортисти, които продължават да се състезават и след 40-годишна възраст, включително легендарния куотърбек в американския футбол Том Брейди, баскетболиста Леброн Джеймс и звездата в алпийските ски Линдзи Вон.

Мястото на Филикс на Олимпийските игри в Лос Анджелис обаче далеч не е гарантирано. Първо тя ще трябва да премине през изключително конкурентната система за квалификация по лека атлетика в САЩ.

Алисън Филикс има само една индивидуална олимпийска титла - в спринта на 200 метра от Лондон 2012, а останалите шест златни отличия са спечелени с американски щафети на 4 по 100 и на 4 по 400 метра. Тя е трикратна световна шампионка на 200 метра от Хелзинки 2005, Осака 2007 и Берлин 2009, като има и злато на 400 метра от Пекин 2015, като има и десет световни титли в различни квартети на САЩ.