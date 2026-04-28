Мария Гроздева и Юсуф Дикеч застават зад млади таланти в серия благотворителни турнири в София

България ще бъде домакин на две значими спортно-благотворителни събития през пролетта на 2026 година, които ще съберат на едно място утвърдени имена и млади таланти. Инициативата е на фондация "Златните момичета на България“ и има за цел да насърчи развитието на подрастващите чрез силата на спорта и положителните обществени примери.

Под патронажа на олимпийската шампионка Мария Гроздева ще се проведе първият национален турнир "Златните момичета“, който ще обедини 15 от най-изявените деца шампиони на страната. Кулминацията на събитието е насрочена за 17 май – Деня на българския спорт, пред централния вход на Националната спортна академия. Там младите състезатели ще получат своите отличия, връчени от представители на бизнеса, а програмата ще включва и участия на популярни български изпълнители, музиканти и комици.

Събитието се реализира с подкрепата на редица институции и организации, сред които Столична община, СОСЗР, НД "Традиция“ и УСПЕ, като се очаква и присъствие на представители на Японското посолство.

Месец по-късно столицата ще приеме и международния турнир на мира "Дикеч“ (6–7 юни), който ще бъде оглавен от световноизвестния стрелец Юсуф Дикеч. Надпреварата стартира от България с амбицията да се превърне в ежегодна международна инициатива, насърчаваща обединението чрез спорт. Очаква се подкрепа и от представители на Турското посолство.

Организаторите подчертават, че и двете събития се реализират изцяло на доброволен принцип, като събраните средства ще бъдат разпределени прозрачно от независима комисия в подкрепа на млади таланти и благотворителни каузи.