Четири бронзови отличия за България на Световната купа по спортна аеробика в Баку

Българските състезатели записаха силно представяне на Световната купа по спортна аеробика в Баку, след като спечелиха четири бронзови медала при мъжете и жените. Отличията бяха завоювани от Борислава Иванова при жените, Александър Мишинков при мъжете, смесената двойка Борислава Иванова и Христо Манолов, както и от българския състав в категория групи.

Успехите на родните представители не се изчерпаха дотук. В съпътстващия международен турнир за юноши и девойки България добави още три отличия, сред които титла при групите във възраст 15-17 години, сребро при тройките и бронз на Виктория Крушарска в индивидуалната надпревара. Така българската делегация приключи участието си в азербайджанската столица със седем медала.