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Христина Пенева и Калоян Петров станаха шампиони в смесените синхрони на Държавното първенство по скокове на батут

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Спорт
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Състезателите на клубовете Акро-Арт (Габрово) и Имидж (Русе) спечелиха титлата с оценка от 45.930 точки.

Христина Пенева и Калоян Петров станаха шампиони в смесените синхрони на Държавното първенство по скокове на батут
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Христина Пенева и Калоян Петров спечелиха титлата в смесените синхрони на Държавното първенство по скокове на батут, което се провежда в обновената зала „Диана“ в Ямбол.

Представителите на клубовете Акро-Арт (Габрово) и Имидж (Русе) получиха оценка от 45.930 точки. Носителите на Световната купа в дисциплината за миналата година изпревариха в класирането Пресиян Въндев и Марияна Узунова (Сини камъни, Сливен/Шампион, Сливен), оценени с 34.750 точки. Бронзовите медали станаха притежание на Мартин Димитров и Антония Тодорова (Добри Костин, Стара Загора/Макулова Трамп) с 9.220 точки.

България има и първите си шампиони във възрастова група 11-12 години в тази дисциплина - Елена Михайлова (Имидж, Русе) и Ивилин Маджров (Енчо Керязов, Ямбол), които постигнаха резултат от 43.780 точки. През ноември тази дисциплина ще бъде включена за първи път в програмата на световното първенство в Китай.

По програма в зала „Диана“ в първия състезателен ден се проведоха и квалификациите в олимпийската дисциплина – индивидуален батут за всички възрастови групи. С най-висока оценка при мъжете за финала се класира Мариян Михалев (Добри Костин, Стара Загора) - 55.800 точки.

При жените най-висока оценка за своето изпълнение получи Катерина Кулешова (Имидж, Русе). За украинката, която миналата година получи български паспорт, това е първо Държавно първенство като българска състезателка. Тя изтърпя едногодишно прекъсване, тъй като украинската федерация не даде съгласие за незабавна смяна на спортното гражданство. Възпитаничката на Станислав Стоянов получи оценка 51.420 точки.

Във възрастова група младежи и девойки (15-16 години) първи в пресявките са представителите на Акро-Арт, Габрово - Цветин Стоянов с 85.190 точки и Александра Вакарелска с 92.420 точки.

Цветелина Йоргова от Сини камъни (Сливен) и Александър Рачев от Добри Костин (Стара Загора) показаха най-добри комбинации във възрастова група юноши и девойки старша възраст (13-14 години).

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов изгледа изпълненията на състезателите, след като по-рано официално откри първенството. Финалите са в неделя, 28 юни, от 10:00 часа.

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#Калоян Петров #Държавно първенство по скокове на батут #Христина Пенева

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