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Калояна Налбантова се класира за финала на турнир в САЩ

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Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
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Българската бадминтонистка ще спори за титлата.

Калояна Налбантова
Снимка: Startphoto.bg
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Българката Калояна Налбантова ще играе за титлата на единично жени на международния турнир по бадминтон от сериите "BWF World Tour Super 300" във Фулъртън (САЩ) с награден фонд 250 хиляди долара.

Националката записа четвърта поредна победа, след като се наложи без проблеми на полуфиналите над канадката Рейчъл Чан с 21:11, 21:13 за 34 минути.

Налбантова водеше убедително и в двата гейма по пътя към крайния успех. Това е първи финал за нея на турнир от подобен ранг.

На финала възпитаничката на Стилиян Макарски ще играе срещу победителката от мача между №6 Девика Сихаг (Индия) и №2 Лине Кристоферсен (Дания).

Налбантова ще участва от 30 юни до 5 юли на турнира "BWF World Tour Super 300" в Маркъм (Канада)с награден фонд 250 хиляди долара. Първата й съперничка ще бъде Юн Шо Сун (Тайван).

#Калояна Налбантова

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