Калояна Налбантова се класира за финала на турнир в САЩ

Българската бадминтонистка ще спори за титлата.
Българката Калояна Налбантова ще играе за титлата на единично жени на международния турнир по бадминтон от сериите "BWF World Tour Super 300" във Фулъртън (САЩ) с награден фонд 250 хиляди долара.
Националката записа четвърта поредна победа, след като се наложи без проблеми на полуфиналите над канадката Рейчъл Чан с 21:11, 21:13 за 34 минути.
Налбантова водеше убедително и в двата гейма по пътя към крайния успех. Това е първи финал за нея на турнир от подобен ранг.
На финала възпитаничката на Стилиян Макарски ще играе срещу победителката от мача между №6 Девика Сихаг (Индия) и №2 Лине Кристоферсен (Дания).
Налбантова ще участва от 30 юни до 5 юли на турнира "BWF World Tour Super 300" в Маркъм (Канада)с награден фонд 250 хиляди долара. Първата й съперничка ще бъде Юн Шо Сун (Тайван).