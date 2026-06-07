Сестри Стоеви започват участието си на силния турнир в Сидни

Българските бадминтонистки Стефани Стоева и Габриела Стоева ще вземат участие в турнира „HSBC BWF World Tour Super 500“ в Сидни (Австралия), който ще се проведе през следващата седмица с награден фонд от 500 хиляди долара.

Европейските шампионки на двойки при жените са поставени под номер 3 в основната схема и ще започнат участието си срещу съпернички, преминали през квалификациите.

Сестрите, които заемат 10-о място в световната ранглиста, продължават натоварената си серия от турнири в Азия и Австралия. В края на май и началото на юни те се представиха стабилно на престижните надпревари в Сингапур и Джакарта, като достигнаха до четвъртфиналната фаза.

Участието в Сидни ще бъде поредна възможност за българския тандем да затвърди позициите си сред водещите двойки в световния бадминтон и да добави нови точки към актива си в ранглистата на Световната федерация.