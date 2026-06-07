Унгарски триумф при мъжете на Sveti Vlas Beach Pro Tour

В големия финал при мъжете сръбската двойка Марко Макарич и Джордже Класнич се изправи срещу унгарците Бенце Тари и Марк Нимайер. Срещата предложи поредна доза интрига за зрителите на Venid Beach. След три оспорвани гейма унгарският тандем стигна до победата с 2:1 (20:22, 21:15, 15:10) и заслужено завоюва титлата. За сърбите това бе второ поредно поражение във финала на турнира в Свети Влас, след като и през миналата година останаха на второто място.

При жените бронзовите медали спечели аржентинската двойка Аугустина Шилиаса и Морено Абдала. Представителките на Южна Америка надделяха над шведския тандем Селма Робинсон и Исабел Рефел с 2:1 (21:15, 12:21, 15:11) в двубой, който също премина през множество обрати.

Финалът при дамите противопостави две от най-силните двойки в турнира - украинките Лазаренко и Курникова срещу американките Ван Уиндън и Спаркс. Двете двойки оправдаха напълно очакванията за зрелищен сблъсък и предложиха волейбол на изключително високо ниво. Победителят трябваше да бъде определен след тайбрек, а драмата продължи до последните точки. В крайна сметка украинската двойка, която беше и най-високо ранкираната в турнира, триумфира с 2:1 след 15:13 в решителния гейм.

Турнирът бе уважен от министъра на туризма д-р Илин Димитров,. През тази година организаторите увеличиха наградния фонд на турнира до 15 000 евро, което допълнително повиши интереса и конкуренцията сред участниците.

Sveti Vlas Beach Pro Tour бе организиран за трета поредна година от Диневи Груп в лицето на Даниела Динева, Ива Парталева и Лазар Кирилов под егидата на Volleyball World, Европейската конфедерация по волейбол (CEV) и Българска федерация по волейбол (БФВ), с домакинството на Dinevi Group за трета поредна година.