Мaрит Стенберген подобри световния рекорд в плуването на 100 м свободен стил

Нидерландката Мaрит Стенберген подобри световния рекорд плуването на 100 метра свободен стил, след като свали три стотни от постижението на Сарах Сьостром от 2017 по време на турнира по "Сете Коли" в Италия. Новото върхово постижение е 51.68 секунди.

Стенберген бе на второ място при преполовяване на дистанцията с 24.98 секунди и изоставаше с четири стотни на Шивон Хохи, но нидерландката направи фантастичен финал. Тя записа 26.70 секунди на последните 50 метра и спечели победата с време 51.68, което е с две десети по-добро от доскорошното й върхово постижение.

Стенберген започна новия сезон с най-добро време 52.26 секунди на 100 метра свободен стил, записано на световните финали през 2024. Само за изминалите няколко месеца тя подобри плуването си с повече от половин секунда, като първо го направи с 52.13 в Монако. След това тя записа второто най-бързо плуване в историята с 51.86 секунди в Испания.