Мария Николова подобри собствения си рекорд в Обиколката на Витоша

Още един рекорд бе счупен в 100-километровата Обиколка на Витоша. Мария Николова пробяга разстоянието за 8 часа, 48 минути и 14 секунди и така подобри с над осем минути своето досегашно върхово постижение.

За нея това е рекордна осма победа при дамите в ултрамаратона. За значението на нейното постижение говори фактът, че тя бягаше с темпото на мъжете и финишира с пето време от всички участници. Николова пое лидерството още от старта и методично увеличаваше преднината си пред своите съпернички, за да стигне на моменти над един час. Преди две години Николова стана първата жена в историята обиколила с бягане Витоша за време под 9 часа, а днес го направи отново.

При мъжете най-бърз бе Пламен Пенов с 8 часа, 2 минути и 50 секунди, с което прекъсна 5-годишната доминация на Христо Цветков. След като преди четири години бе втори, а през 2024 година трети, сега той най-накрая записа името си сред шампионите и избухна в сълзи от щастие след финала.

Пенов пое лидерството след 10 километра и до края преднината му набъбна на близо осем минути. Втори финишира Стилиян Аврамов с 8:10:29 часа, а бронзът бе за Евгений Попов с 8:29:13 часа. Победният резултат на Пенов е с час и шест минути след феноменалния рекорд на Христо Цветков, финиширал миналото лято за 6 часа, 56 минути и 40 секунди и станал първият в историята, обиколил планината под 7 часа. Христо обаче днес бе в ролята единствено на пейсмейкър.

Обиколката на Витоша се провежда това лято за 43-ти път. Рекордните 3440 са общо участниците в емблематичното двудневно състезание, което и този път е част от инициатива "София - европейска столица на спорта". От тях 2000 са велосипедисти, 1300 бегачи и 140 дуатлонисти. Награждаването на призьорите при бегачите и дуатлонистите е насрочено за днес от 16 часа в зоната на старт/финала на паркинга пред резиденция Бояна до входа на базата на БФС.