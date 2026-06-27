Тиери Нювил продължава да държи лидерството на Рали Акрополис, част от световният шампионат. Себастиен Ожие скъси дистанцията и вече само на 4 секунди от белгиеца.

Етапни победи днес успяха да запишат Ожие, Нювил и Адриен Фурмо. В края на деня в общото класиране Нювил продължи да води, но загуби близо 6 секунди от аванса си спрямо втория Себастиен Ожие. До третата позиция се изкачи Такамото Катсута на 2:17 минути от белгиеца. Лидерът в шампионата Елфин Еванс е седми, а дефицитът му нарасна на близо 5 минути. Утре е финалният ден и отборите се готвят за последните 4 отсечки.

За първи път от 10 години Рали Акрополис върна своето сърце в морския курорт в Утрати. Там е сервизният парк и боксовете на всички отбори. Там е мястото, където механиците трябва да върнат автомобилите в състояние, което да им позволи да продължат състезанието, независимо какви трудности са имали.

"Колата ни е добра и бърза. Смятам, че имаме възможностите да бъдем конкурентоспособни и тук, и в предстоящите състезания. Разбира се, това няма да е лесно. Имат доста пилоти в добра позиция и със същата цел – да победят. Битката е тежка", сподели Тиери Нювил.

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