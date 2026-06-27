Митинг на управляващите в Белград - събитието се организира в навечерието на Видовден

Митинг, организиран от управляващата партия в Сърбия, затвори центъра на Белград за три дни. Президентът Александър Вучич, председателят на Сръбската Прогресивна партия Милош Вучевич и председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич поканиха всички граждани да дойдат на митинга, който започна тази вечер пред сръбския парламент.

Събитието е под надслов „Сърбия, едно семейство“. Организира се в навечерието на Видовден, 28 юни – най-важният исторически, духовен и национален празник в Сърбия.

Утре, в Кралево, студенти се събират на контрапротест под наслов „Всичко се вижда на Видовден“.