Министър Трайков: Добрият енергиен одит е първата стъпка за ефективно обновяване на сградите и по-ниски сметки за домакинствата

Министър Трайков: Добрият енергиен одит е първата стъпка за ефективно обновяване на сградите и по-ниски сметки за домакинствата
„От работа на енергийните одитори започва всичко – инвестициите, спестяванията и ефектът за хората“. Това заяви министърът на енергетиката Трайчо Трайков при откриването на Националната среща на консултантите по енергийна ефективност в България, организирана от Камарата на енергийните одитори и Асоциацията на българските градове и региони, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Енергийната ефективност, освен техническа тема, е политика с пряко отражение върху ежедневието на хората:

„Тя влияе върху сметките, върху комфорта в домовете и върху сигурността. В същото време е част от по-голямата картина - прехода към по-чиста и по-независима икономика“, подчерта енергийният министър.

По думите му ролята на енергийните одитори става още по-важна на фона на амбициозната европейска цел сградният фонд да достигне нулеви емисии до 2050 г.

Министърът отчете поредица от конкретни стъпки през последните месеци с пряк ефект за хората и местните общности. В края на март бяха подписани стотици допълнителни споразумения по НПВУ, включително над 20 с общини за енергийно ефективно улично осветление. В изпълнение са 139 проекта на стойност над 81 млн. евро, които ще доведат до намаление на енергийното потребление с около 120 000 MWh годишно. Осезаем е напредъкът по темата за енергийната бедност – вече има нормативна рамка и механизъм за целенасочена подкрепа, гарантиращ достигането на помощта до реално нуждаещите се. В допълнение Министерството на енергетиката, съвместно с Агенцията за устойчиво енергийно развитие и МРРБ, е във финален етап на подготовка на законодателни промени за въвеждане на европейските директиви за енергийната ефективност и енергийните характеристики на сградите.

„В крайна сметка всичко опира до качество – на оценката, на изпълнението и на резултата“, обобщи министър Трайков, подчертавайки значението на професионалната общност за реалната модернизация на сградния фонд като съществена стъпка по пътя на България към декарбонизация и устойчиво развитие.

