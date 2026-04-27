Предлага се водачи с отнети книжки заради употреба на алкохол или дрога да полагат изпит

Всички шофьори, чиито книжки са временно отнети заради употреба на алкохол или наркотични вещества, да полагат проверовъчен изпит след изтичане на срока на наказанието или на наложената принудителна административна мярка.

Предлаганите промени са в наредбата за шофьорските изпити, публикувани за обществено обсъждане от Министерство на транспорта и съобщенията. Темата предизвика коментира сред експерти.

Майката на 15-годишния Филип, който бе пометен от пиян шофьор на пешеходна пътека в центъра на София, не смята, че измененията ще променят ситуацията на пътя. И даде пример с мерките срещу подобни нарушители в Германия.

Николина Петкова - майка на Филип: "През времето, през което ти си лишен от свидетелството си за правоуправление, всеки месец ти си длъжен да се явиш на кръвен анализ, за да се провери дали продължаваш да употребяваш алкохол. След това ти се явяваш на така наречения "идиотен тест". Нещо, за което ти първо ходиш на курсове, които, ако издържиш - се явяваш на този тест, който не е никак евтин, сам си го плащаш, плащаш и тези посещения, това наистина се оказва една доста добра възпитателна мярка за тези шофьори."

Шофьорите с отнети книжки след употреба на алкохол и наркотици вече ще могат да си ги възстановят само след проверочен изпит. Промените в наредбата вече са публикувани и за обществено обсъждане.

Красимир Георгиев - председател на АКАБ: "Досега, когато изтърпи наказание лишаване от правоуправление поради употреба на алкохол и наркотици, минаваше на психологическо изследване, щом го изкара и му дадат удостоверението за психологическа годност и отиваш с това удостоверение в КАТ и му връщат книжката. Сега ще изтърпи наказанието, ще се яви на психологическо изследване, ще отиде на проверочен изпит и след като го изкара, този протокол отива в КАТ от изпита и на база на психологическото изследване и на успешно положения изпит в протокола е видно от ДАИ и му се връща свидетелството за управление."

От Асоциацията на пострадалите при катастрофи са на мнение, че решението е правилно, но трябват още мерки.

Илия Тодоров - Асоциация на пострадалите при катастрофи: "Добре е да се помисли за вариант, в който да се минава психологическа програма, не просто психотест, говорим за истинска работа с психолог, с обучителна програма, която да покаже, било то чрез видео, било то чрез срещи с близки на пострадали и на загинали, ти да си дадеш реална представа и сметка за това какво можеш да причиниш, какво можеш да нанесеш с такова поведение."

От транспортното министерство обясниха, че водачите могат да се явят на проверочен изпит, едва след като изтече наказанието им и докажат, че са го изтърпели, включително чрез платени глоби, като всички разходи по изпита са за тяхна сметка.