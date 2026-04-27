Очаква се застудяване в близките дни

bnt avatar logo от БНТ
У нас
Съществено застудяване предстои в близките дни. Ще изпратим месец април и ще посрещнем месец май с температури, по-ниски от климатичните норми.

Минималните температури утре ще бъдат между 2° и 9°, в София – около 3°. На места в североизточните райони и в котловините на Югозападна България ще има условия за образуване на слани.

Утре ще бъде предимно слънчево, с вероятност за валежи в планинските райони на Югозападна България. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София – около 21°, а по Черноморието – между 16° и 19°. Ще духа слаб северен вятър, а в Източна България – от изток-югоизток.

И по Черноморието ще бъде слънчево, със слаб до умерен югоизточен вятър. Температурата на морската вода е между 12° и 14°.

В планините вятърът ще е временно силен от северозапад. Ще преобладава слънчево време, но следобед в масивите на Югозападна България ще има валежи от дъжд, придружени от гръмотевици. Сняг ще вали само по най-високите върхове.

Валежи от дъжд и гръмотевици ще има утре и на Пиренейския полуостров, и във Франция. Температурите там ще се понижават, но все още ще са по-високи от обичайните. Дъжд и гръмотевична дейност ще има и в планинските райони в западната половина на Балканите, но в по-голямата част от полуострова ще бъде слънчево.

У нас в сряда следобед на места в Западна България, а привечер и в Северна, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще се понижат.

В четвъртък валежи, в отделни райони временно интензивни и значителни по количество, ще има в цялата страна. Вятърът ще се усили, а дневните температури още ще се понижат.

В петък застудяването ще продължи, но валежите ще са по-слаби и на по-малко места.

В събота ще има променлива облачност и само на места ще превалява слаб дъжд. Ще бъде ветровито и студено за началото на месец май.

