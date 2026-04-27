„Инвеститор на годината“ отличи победителите за 20-и път

Българската агенция за инвестиции връчи наградите „Инвеститор на годината“. Победител в 20-ото юбилейно издание е „Би Ти Ел Индустрис България“.

Компанията е технологичен лидер в разработката, производството, търговията и сервиза на електронна медицинска апаратура. Голямата награда – статуетка „Златен бик“ – беше връчена от вицепрезидента Илияна Йотова.

Още четири статуетки бяха присъдени в категориите: инвестиция на зелено, инвестиция в разширяване на бизнеса, иновативен бизнес и инвестиция в човешкия капитал.

Наградите на Министерството на иновациите и растежа се превръщат в едно от най-престижните отличия за реализирани инвестиционни проекти и се утвърждават сред най-значимите събития в българската икономика.