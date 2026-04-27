КНСБ: Ръстът на цените на храните изпреварва доходите в...
Чете се за: 02:00 мин.
Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в...
Чете се за: 01:27 мин.

Втори живот: Спасиха две жени с автоимунен енцефалит

Лекари от пет болници работиха като екип, за да спасят двете пациентки с рядко автоимунно заболяване

Лекари от пет столични болници спасиха две млади жени с автоимунен енцефалит, провокиран от доброкачествен тумор в яйчника. Това е рядко, потенциално животозастрашаващо заболяване, но е напълно обратимо при навременна диагностика и лечение. Честотата му е приблизително 1–2 случая на 1 милион души годишно. В световната литература са описани едва около хиляда пациенти, засегнати от него. След операции за отстраняване на тумора и интензивно лечение двете млади жени вече са напълно възстановени.

Мадлен Димитрова, пациент: „Всичко започна с болки в главата, нищо повече – малко температура. След това се появи безсъние, пет нощи не спах и вече стигнахме до спешните отделения. Цялата ситуация аз не я помня, всичко ми е разказвано.“

Елина, сестра на Мадлен: „Най-трудният момент беше след операцията, когато изгуби способност да говори, да ходи и да се храни. Имаше момент, в който погледът ѝ беше доста празен.“

Десислава Груйчева, пациент: „Не съм била в съзнание. Болестта ми беше свързана изключително с мозъка. Може би изобщо не съм се сещала за семейството, нямам спомени.“

И при двете жени е развита тежка клинична картина, включително гърчове.

проф. д-р Атанас Йонков, изп. директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД: „Беше възможно в рамките на светкавична реакция да се събере консилиум от лекари, които бързо да установят връзката между тежкото нарушение на съзнанието и енцефалита, като реакция на туморно образувание в яйчника.“

проф. д-р Иван Костов, изп. директор на СБАЛАГ „Майчин дом“: „Дермоидните кисти произхождат от ембрионалното развитие, от т.нар. ектодерма. В тях могат да се открият и нервни клетки. Организмът, образувайки антитела срещу тях, предизвиква автоимунна реакция – тоест имунната система атакува собствените нервни клетки.“

доц. Йорданка Ямакова, началник на КАИЛ при УМБАЛ „Александровска“ ЕАД: „Извършиха се няколко процедури за терапевтичен плазмен обмен. Кръвта на пациентките преминаваше през специален филтър, който отделя антителата, атакуващи нервната система.“

При едната пациентка е диагностициран и вирусен енцефалит.

доц. д-р Трифон Вълков, инфекционист, началник на клиника в СБАЛ по паразитни и инфекциозни болести „Проф. Иван Киров“: „От една страна е доказан тератом в яйчника, който сам по себе си може да отключи автоимунен енцефалит. От друга страна, в ликвора и кръвта установихме и ДНК на специфичен херпесен вирус.“

проф. Евгения Василева, началник на Клиника по интензивно лечение и нервни болести при УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“: „Пациентката прекара 24 дни в клиниката. През целия период бяхме до нея и извършихме множество диагностични процедури.“

Двата случая показват, че когато специалисти от различни лечебни заведения работят като екип, резултатът може да бъде успешно лечение и пълно възстановяване.

#спасени животи #УМБАЛ „Александровска“ #автоимунен енцефалит #енцефалит #УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

ТОП 24

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест медала (ОБЗОР)
2
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест...
Световноизвестният български баритон Владимир Стоянов с първи масторски клас в Национална музикална академия
3
Световноизвестният български баритон Владимир Стоянов с първи...
Отиде си фотографът и публицист Михаил Заимов
4
Отиде си фотографът и публицист Михаил Заимов
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
5
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Нови цени за издаване на лични карти и паспорти
6
Нови цени за издаване на лични карти и паспорти

Най-четени

Как се разпределят мандатите в новия парламент?
1
Как се разпределят мандатите в новия парламент?
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
2
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
3
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона 2026“
4
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона...
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
5
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев
6
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на...

България или Великобритания: Къде са по-високи цените?
България или Великобритания: Къде са по-високи цените?
„Инвеститор на годината“ отличи победителите за 20-и път „Инвеститор на годината“ отличи победителите за 20-и път
Чете се за: 00:50 мин.
Как растат доходите и как поскъпват цените според КНСБ? Как растат доходите и как поскъпват цените според КНСБ?
Чете се за: 02:32 мин.
Президентът Йотова: Михаил Заимов беше глас на каузи, свързани с отговорността ни към бъдещето Президентът Йотова: Михаил Заимов беше глас на каузи, свързани с отговорността ни към бъдещето
Чете се за: 01:45 мин.
Шествие от „Св. Александър Невски“ до БАН за годишнината от Априлското въстание Шествие от „Св. Александър Невски“ до БАН за годишнината от Априлското въстание
Чете се за: 03:00 мин.
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Чете се за: 02:12 мин.

Как ще бъдат разпределени местата в 52-рото Народно събрание?
Как ще бъдат разпределени местата в 52-рото Народно събрание?
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Президентът Йотова за новия парламент: Очакваме много смели и бързи решения Президентът Йотова за новия парламент: Очакваме много смели и бързи решения
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
ЕК: България поиска отлагане на срокове по ПВУ ЕК: България поиска отлагане на срокове по ПВУ
Чете се за: 01:55 мин.
По света
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Разбиха престъпна група за пране на пари: Иззети са 600 000 евро,...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
След успешна трансплантация и дълго лечение: Изписаха бебето с 1...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
"Самотен вълк", критик на Тръмп: Кой е стрелецът от...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Сергей Станишев за съдбата на БСП: Не можем да се сърдим на Радев...
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
