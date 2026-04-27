Втори живот: Спасиха две жени с автоимунен енцефалит

Лекари от пет столични болници спасиха две млади жени с автоимунен енцефалит, провокиран от доброкачествен тумор в яйчника. Това е рядко, потенциално животозастрашаващо заболяване, но е напълно обратимо при навременна диагностика и лечение. Честотата му е приблизително 1–2 случая на 1 милион души годишно. В световната литература са описани едва около хиляда пациенти, засегнати от него. След операции за отстраняване на тумора и интензивно лечение двете млади жени вече са напълно възстановени.

Мадлен Димитрова, пациент: „Всичко започна с болки в главата, нищо повече – малко температура. След това се появи безсъние, пет нощи не спах и вече стигнахме до спешните отделения. Цялата ситуация аз не я помня, всичко ми е разказвано.“ Елина, сестра на Мадлен: „Най-трудният момент беше след операцията, когато изгуби способност да говори, да ходи и да се храни. Имаше момент, в който погледът ѝ беше доста празен.“

Десислава Груйчева, пациент: „Не съм била в съзнание. Болестта ми беше свързана изключително с мозъка. Може би изобщо не съм се сещала за семейството, нямам спомени.“

И при двете жени е развита тежка клинична картина, включително гърчове.

проф. д-р Атанас Йонков, изп. директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД: „Беше възможно в рамките на светкавична реакция да се събере консилиум от лекари, които бързо да установят връзката между тежкото нарушение на съзнанието и енцефалита, като реакция на туморно образувание в яйчника.“ проф. д-р Иван Костов, изп. директор на СБАЛАГ „Майчин дом“: „Дермоидните кисти произхождат от ембрионалното развитие, от т.нар. ектодерма. В тях могат да се открият и нервни клетки. Организмът, образувайки антитела срещу тях, предизвиква автоимунна реакция – тоест имунната система атакува собствените нервни клетки.“ доц. Йорданка Ямакова, началник на КАИЛ при УМБАЛ „Александровска“ ЕАД: „Извършиха се няколко процедури за терапевтичен плазмен обмен. Кръвта на пациентките преминаваше през специален филтър, който отделя антителата, атакуващи нервната система.“

При едната пациентка е диагностициран и вирусен енцефалит.

доц. д-р Трифон Вълков, инфекционист, началник на клиника в СБАЛ по паразитни и инфекциозни болести „Проф. Иван Киров“: „От една страна е доказан тератом в яйчника, който сам по себе си може да отключи автоимунен енцефалит. От друга страна, в ликвора и кръвта установихме и ДНК на специфичен херпесен вирус.“ проф. Евгения Василева, началник на Клиника по интензивно лечение и нервни болести при УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“: „Пациентката прекара 24 дни в клиниката. През целия период бяхме до нея и извършихме множество диагностични процедури.“

Двата случая показват, че когато специалисти от различни лечебни заведения работят като екип, резултатът може да бъде успешно лечение и пълно възстановяване.