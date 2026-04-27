БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
КНСБ: Ръстът на цените на храните изпреварва доходите в...
Чете се за: 02:00 мин.
Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Славина Колева: За съжаление не успяхме да покажем по-добро ниво на волейбол

от БНТ , Репортер: Константин Джаркин
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Капитанът на Левски смята, че отборът изпраща добър сезон.

Scroll left Scroll right
Слушай новината

Капитанът на Левски Славина Колева съжали, че отборът не е успях да се противопостави на Марица в хода на сезона.

Столичният тим се поздрави със сребърните медали в Националната волейболна лига, след като загуби финалната серия с Марица Плводив.

"Марица ни превъзхожда във всички мачове. Днес знаехме, че най-вероятно е последен мач. Много искахме да направим нещо, но имаше пренавиване. Марица заслужено спечели", сподели тя след срещата в интервю за БНТ.

Според нея Левски изпраща добър сезон.

"Успешен сезон, макар да имахме проблеми и смяна на треньор. Целта ни бе да играем финал, но за съжаление не успяхме да покажем малко по-добро ниво на волейбол", допълни волейболистката.

Колева изрази желание да продължи кариерата си и през следващия сезон.

"Много ми се играе и ще видим в кой отбор", завърши тя.

Вижте цялото интервю във видеото.

#Славина Колева #ВК Левски - жени

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ