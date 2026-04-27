Марица Пловдив спечели рекордна 12-а титла в женския волейболен елит на България

Марица Пловдив спечели рекордна 12-а титла в Националната волейбол лига за жени. Пловдивчанки затвориха финалната серия с 3:0 победи, като спечелиха третата среща с 3:0 (25;11, 25:17, 25:12) гейма.

Равенството в първата част се задържа до 1:1, след което домакините водеха до края на гейма. Пловдивчанки изградиха двуцифрен аванс при резултат 18:8, преди да затворят частта. Домакините водеха в резултата през целия втори гейм и заслужено удвоиха преднината си.

В третата част "сините" изравниха за 4:4, но след това така и не успяха да се противопоставят на своите съпернички. Домакините реализираха серия от 9 поредни точки, преди заслужено да стигнат до успеха с атака на Ива Дудова за 25:12.

За най-добър играч на финалната серия бе избрана Ива Дудова.

За втора поредна година шампионките вдигнаха титлата пред своите фенове в зала "Строител" в Пловдив. Воденият от Ахметджан Ершимшек тим оформи пореден „златен дубъл“ след спечелването на Купата на България през декември.

Този сезон "жълто-сините" изиграха шест двубоя със столичния си съперник и не загубиха нито гейм. Това беше 33-та поредна победа за пловдивчанките срещу Левски. За последно "сините" взеха мач срещу хегемона през 2016 година за Купата. Отборът завърши сезона без поражение и загуби само три гейма.

Марица продължава рекордната си серия от последователни титли в първенството, а за втора поредна година "жълто-сините" се изправиха във финала срещу Левски и го спечелиха с 3:0 победи.