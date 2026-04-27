160 млади шахматисти се състезаваха във фестивала „Питагор Елит“

160 млади шахматисти взеха участие във второто издание на международния фестивал „Питагор Елит“. Събитието събра млади умове и бъдещи шампиони до 10 и до 14 годишна възраст.

Родители от цяла България очакваха с нетърпение резултатите на хлапетата си, а малките са намерили различни причини за да застанат на дъската.

Изненадата за участниците в фестивала в училище „Питагор“ беше присъствието на набралия популярност в България хуманоиден робот Робърт, който получи първите си уроци по шахмат.

В течение на надпреварата видяхме не просто силни, а някои гениални ходове, които предизвикваха изненада дори сред утвърдените гросмайстори у нас. А дали роботът Робърт не се е срещнал с бъдещите шампиони в тази древна игра – ще разберем много скоро.