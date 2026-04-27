КНСБ: Ръстът на цените на храните изпреварва доходите в...
Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в...
Как растат доходите и как поскъпват цените според КНСБ?

Светозар Костадинов
Как растат доходите и как поскъпват цените според КНСБ?
С 6,2% нарастват хранителните стоки на годишна база. Това обявиха от КНСБ. Те посочват, че тенденцията за нарастване е валидна за всички групи – с изключение на мазнините.

Кои храни са поскъпнали най-много? С по-високи цени от днес са хлябът и закуските в Хасково. Най-купуваният – нарязан хляб от 650 грама – вече е 95 евроцента, вместо досегашните 89. Ръженият е 1,05 евро, а пълнозърнестият – 1 евро.

Производителите посочват като причина за скока повишената цена на горивата от последните дни и допълват, че отдавна е трябвало и те да вдигнат цените.

Веселин Илчев, производител: „Вече шофьорите… преди 10 години, когато карах индустриални хлябове, една заплата давах 600 лв. на пласьор, вече и за 1000 евро не може да намериш. Според мен трябва да се вдигат повече и да се гледа качеството на хляба, а не само ниската цена. Всичко е по две – хлябът се вдигна 6 евроцента.“

От КНСБ посочват, че хлябът и хлебните изделия са поскъпнали с 3,6% за последното тримесечие. Зеленчуците обаче натежават най-много с ръст от 7,7%.

Любослав Костов, директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение: „Цените на храните поскъпват доста повече от средноевропейското – там сме на шесто място, като Румъния пак е лидер със 7,3%. България е 3,5%, 1,9% в еврозоната поскъпват храните, 2,1% средно за ЕС.“

От синдиката изчисляват, че необходимият доход за храна и обществено хранене е 329 евро за едно работещо лице.

Необходимите средства за живот нарастват на тримесечна база с 2,3%, но от синдиката продължават да настояват за държавна дефиниция и методология за определянето на заплата за издръжка.

Пламен Димитров, президент на КНСБ: „Имаме съответните методологически основи, имаме съгласие на глобално ниво, вече втора година се ползва в МОТ. Защо е важно? Защото това е единствената котва, която може да замени т.нар. автоматизми, които създадоха и ще създават други проблеми.“

КНСБ настоява постепенно равнището на минималната работна заплата да се приближи до заплата за издръжка.

#поскъпва животът #КНСБ #доходи #новини в Метрото

