БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
КНСБ: Ръстът на цените на храните изпреварва доходите в...
Чете се за: 02:00 мин.
Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Президентът Йотова: Михаил Заимов беше глас на каузи, свързани с отговорността ни към бъдещето

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази
Снимка: БНТ
Слушай новината

Вдъхновяваща личност, голям талант с широк духовен хоризонт, Михаил Заимов имаше мисия да открива и съхранява ценното и красивото. Той беше глас на каузи, свързани с отговорността ни към бъдещето и хората около нас и след нас. Будната му гражданска съвест беше за пример. Това заявява държавният глава Илияна Йотова в съболезнователен адрес до семейството и близките на известния фотограф, журналист, писател и морски пътешественик.

„Да разказва истории чрез образи и чрез силата на словото – Заимов беше майстор в това“, посочва Йотова.

Президентът изтъква, че чрез своя обектив Михаил Заимов е успял да запечата богатство от исторически находки, да разшири знанията ни за българското културно и природно наследство, да го направи достояние на световната публика.

„Познаваше отблизо европейската култура и същевременно таеше голяма страст към историята на България и Черноморието. Благодарение на неговите експедиции бяха запазени множество значими обекти“, казва Илияна Йотова.

Българската национална телевизия променя програмата си тази вечер в памет на Михаил Заимов. След късната емисия „Новини“ ще бъде излъчено предаването „Петата посока“, с последното му интервю за БНТ. Поклонението е в сряда, от 15.00 ч. в столичния храм „Света София“.

#вицепрезидентът Илияна Йотова #михаил заимов

Последвайте ни

ТОП 24

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гледайте третия мач от финалната серия за титлата в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
2
Гледайте третия мач от финалната серия за титлата в НВЛ между...
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест медала (ОБЗОР)
3
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест...
Отиде си фотографът и публицист Михаил Заимов
4
Отиде си фотографът и публицист Михаил Заимов
Световноизвестният български баритон Владимир Стоянов с първи масторски клас в Национална музикална академия
5
Световноизвестният български баритон Владимир Стоянов с първи...
Нови цени за издаване на лични карти и паспорти
6
Нови цени за издаване на лични карти и паспорти

Най-четени

Как се разпределят мандатите в новия парламент?
1
Как се разпределят мандатите в новия парламент?
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
2
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
3
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона 2026“
4
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона...
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
5
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев
6
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на...

Още от: Общество

Шествие от „Св. Александър Невски“ до БАН за годишнината от Априлското въстание
Шествие от „Св. Александър Невски“ до БАН за годишнината от Априлското въстание
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Чете се за: 02:12 мин.
Наплив от млади лекари в Благоевград Наплив от млади лекари в Благоевград
Чете се за: 03:27 мин.
Поклонението пред Михаил Заимов ще е в сряда Поклонението пред Михаил Заимов ще е в сряда
Чете се за: 00:55 мин.
Президентът Илияна Йотова откри Общобългарското тържествено събрание по повод 150-годишнината от Априлското въстание Президентът Илияна Йотова откри Общобългарското тържествено събрание по повод 150-годишнината от Априлското въстание
Чете се за: 06:22 мин.
Само 19 секционни комисии не са направили видеозапис от броенето на бюлетините Само 19 секционни комисии не са направили видеозапис от броенето на бюлетините
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Президентът Йотова за новия парламент: Очакваме много смели и бързи решения
Президентът Йотова за новия парламент: Очакваме много смели и бързи...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
ЕК: България поиска отлагане на срокове по ПВУ ЕК: България поиска отлагане на срокове по ПВУ
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Разбиха престъпна група за пране на пари: Иззети са 600 000 евро, 70 кг дрога и боеприпаси Разбиха престъпна група за пране на пари: Иззети са 600 000 евро, 70 кг дрога и боеприпаси
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Андрей Гюров - основното име, което обсъждат в ПП-ДБ за кандидат за...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Руски удари срещу Украйна - Одеса и Суми под обстрел
Чете се за: 00:47 мин.
Европа
След успешна трансплантация и дълго лечение: Изписаха бебето с 1...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
"Самотен вълк", критик на Тръмп: Кой е стрелецът от...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ