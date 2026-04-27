САЩ в очакване на Чарлз III

Британският крал Чарлз III и съпругата му, кралица Камила, пристигат в Съединените щати за знакова 4-дневна визита. Посещението беше под въпрос заради вчерашната стрелба във Вашингтон, но в крайна сметка от Бъкингамския дворец обявиха, че са изяснени подробностите около мерките за сигурност и визитата ще се осъществи по план.

На фона на охлаждането на отношенията между Лондон и Вашингтон британското кралско семейство ще има задачата да „очарова“ американските си домакини. Доналд Тръмп пък нарече Чарлз III „страхотен човек“ и не скри, че го очаква с нетърпение.

Чарлз III и съпругата му Камила след часове ще пият чай с Доналд и Мелания Тръмп в Белия дом, но какво прозира отвъд любезностите, разменени над подносите с бисквити, военните почести и топовните салюти?

Дипломати все повече се въздържат от фразата „специални отношения“, когато говорят за Великобритания и Съединените щати. Двеста и петдесет години след подписването на Декларацията за независимост двете страни достигнаха критична точка на охлаждане, след като британският премиер Киър Стармър отказа да подкрепи военните действия на Тръмп срещу Иран.

Джазмин, жителка на Вашингтон: „Не мисля, че ще има напрежение, защото и двете държави имат интерес от икономическо сътрудничество.“ Букуру, студент от Вашингтон: „Надявам се това посещение да поправи част от щетите и да затопли отношенията ни с Европа.“

За разлика от Елизабет II, Чарлз III не се въздържа публично да изразява позициите си по политически въпроси и именно това очаква светът да чуе по време на кулминацията на визитата – речта на британския монарх пред Конгреса утре.

Найджъл Шейнуолд, бивш британски посланик в САЩ: „Програмата е красноречива – да се затвърди идеята за Великобритания като глобална сила, която си сътрудничи със Съединените щати в редица области, макар съюзничеството в НАТО в момента да е обтегнато заради Тръмп.“

Кралското семейство ще посети и Ню Йорк, където ще почете жертвите на атаките от 11 септември 2001 г.

Голяма част от британците, включително от политическия спектър, се обявиха против визитата.

Найджъл Шейнуолд, бивш британски посланик в САЩ: „Казват, че има шанс кралят да бъде унизен, но не мисля, че това е възможно. За Тръмп британското правителство и кралското семейство не са едно и също.“

Самият Тръмп е бил на две държавни посещения на Острова – през 2019 г. и миналата година, когато остана запомнен с грубото незачитане на протокола.