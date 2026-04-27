Еуфория на "Герена“ преди решителния мач на Левски

Истинска еуфория обхвана привържениците на Левски дни преди домакинството срещу ЦСКА 1948, което може да донесе шампионската титла на "сините“. Интересът към двубоя в събота е огромен, като билетите бяха изчерпани още с отварянето на касите на стадион "Георги Аспарухов“.

Още в ранните часове десетки фенове се събраха пред касите на "Герена“, които отвориха в 10:00 часа. Въпреки това, пропуски за част от секторите вече не бяха налични, а мнозина останаха разочаровани. Основната причина - голяма част от билетите са били предварително резервирани онлайн.

"Онлайн няма, на касите няма – това не е нормално“, коментира един от запалянковците, който все пак успя да се снабди с място в сектор "В“, след като тези за сектор "А“ вече бяха изчерпани.

Очакванията сред феновете са за пълен стадион и категорична победа, която да сложи край на дългото чакане за титла.

"Очаквам да победим и да приключим с мъките от 2009 година. За мен титлата вече е сигурна“, сподели друг привърженик.

Настроението около отбора е приповдигнато, а запалянковците вече подготвят празнична атмосфера за съботния двубой. При успех Левски ще си гарантира и математически първото място в Първа лига, което допълнително засилва очакванията за незабравим футболен празник на „Герена“.

