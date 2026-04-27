БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Еуфория на "Герена" преди решителния мач на Левски

от БНТ , Репортер: Мартин Гошев
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Феновете изкупиха билетите за сблъсъка с ЦСКА 1948 и готвят шампионски празник

Scroll left Scroll right
Слушай новината

Истинска еуфория обхвана привържениците на Левски дни преди домакинството срещу ЦСКА 1948, което може да донесе шампионската титла на "сините“. Интересът към двубоя в събота е огромен, като билетите бяха изчерпани още с отварянето на касите на стадион "Георги Аспарухов“.

Още в ранните часове десетки фенове се събраха пред касите на "Герена“, които отвориха в 10:00 часа. Въпреки това, пропуски за част от секторите вече не бяха налични, а мнозина останаха разочаровани. Основната причина - голяма част от билетите са били предварително резервирани онлайн.

"Онлайн няма, на касите няма – това не е нормално“, коментира един от запалянковците, който все пак успя да се снабди с място в сектор "В“, след като тези за сектор "А“ вече бяха изчерпани.

Очакванията сред феновете са за пълен стадион и категорична победа, която да сложи край на дългото чакане за титла.

"Очаквам да победим и да приключим с мъките от 2009 година. За мен титлата вече е сигурна“, сподели друг привърженик.

Настроението около отбора е приповдигнато, а запалянковците вече подготвят празнична атмосфера за съботния двубой. При успех Левски ще си гарантира и математически първото място в Първа лига, което допълнително засилва очакванията за незабравим футболен празник на „Герена“.

Вижте повече зад огромните опашки на стадион "Георги Аспарухов" в репортажа на Мартин Гошев от видеото!

Свързани статии:

Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат срещу ЦСКА във Вечното дерби
"Сините“ обърнаха ЦСКА до 3:1 и могат да триумфират още в следващия...
Чете се за: 06:02 мин.
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Левски София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
2
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест медала (ОБЗОР)
3
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест...
Отиде си фотографът и публицист Михаил Заимов
4
Отиде си фотографът и публицист Михаил Заимов
Световноизвестният български баритон Владимир Стоянов с първи масторски клас в Национална музикална академия
5
Световноизвестният български баритон Владимир Стоянов с първи...
Иран с ново предложение за Ормузкия проток
6
Иран с ново предложение за Ормузкия проток

Най-четени

Как се разпределят мандатите в новия парламент?
1
Как се разпределят мандатите в новия парламент?
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
2
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
3
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона 2026“
4
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона...
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
5
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев
6
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на...

Още от: Футбол

ЦСКА скочи остро срещу съдийските назначения за реванша с Лудогорец
ЦСКА скочи остро срещу съдийските назначения за реванша с Лудогорец
В Пловдив започна инициативата "60 години Христо Стоичков" В Пловдив започна инициативата "60 години Христо Стоичков"
Чете се за: 00:47 мин.
Напрежение до краен предел в Славия: Венцеслав Стефанов тръгна към фен за физическа саморазправа, полицията се намеси Напрежение до краен предел в Славия: Венцеслав Стефанов тръгна към фен за физическа саморазправа, полицията се намеси
Чете се за: 02:15 мин.
Неманя Видич: България и Сърбия имат много общо, футболът ни разполага с огромен потенциал Неманя Видич: България и Сърбия имат много общо, футболът ни разполага с огромен потенциал
Чете се за: 05:42 мин.
Николай Димитров: Левски няма да има по-добър шанс да стане шампион Николай Димитров: Левски няма да има по-добър шанс да стане шампион
Чете се за: 04:37 мин.
Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат срещу ЦСКА във Вечното дерби Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат срещу ЦСКА във Вечното дерби
8197
Чете се за: 06:02 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в четвъртък
Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в четвъртък
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Поскъпването на живота КНСБ: 1473 евро са нужни на месец за тричленно семейство Поскъпването на живота КНСБ: 1473 евро са нужни на месец за тричленно семейство
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Нови цени за издаване на лични карти и паспорти Нови цени за издаване на лични карти и паспорти
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Ще получи ли Коул Томас Алън и директно обвинение за покушение срещу Доналд Тръмп? Ще получи ли Коул Томас Алън и директно обвинение за покушение срещу Доналд Тръмп?
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Руски удари срещу Украйна - Одеса и Суми под обстрел
Чете се за: 00:47 мин.
Европа
България ще запомни Михаил Заимов като човек на духа, написа Румен...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
След успешна трансплантация и дълго лечение: Изписаха бебето с 1...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Памет за героите от Априлското въстание: БАН организира тържествено...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ