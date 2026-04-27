Памет за героите от Априлското въстание: БАН организира тържествено събрание

Продължават честванията на 150-тата годишнина от избухването на Априлското въстание под патронажа на президента Илияна Йотова. В големия салон на БАН имаше Общобългарско тържество по този повод, а преди това заукопокойна молитва в катедралния храм и шествие до Българската академия на науките.

Патриарх Даниил: „При трагичната развръзка на въстанието нашите предци бяха, на мнозина от тях им беше предоставен избор чалмата или дръвника и те предпочетоха, считаха за най-ценно което имат своята православна вяра и безсмъртна душа, която остана вярна на Господа и до голяма степен тази саможертва на тези безвинни страдалци доведе до това техния вопъл да се вдигне не само до европейнското и световно обществено меннеие, правителствата на велите сили тогава, но и пред божия престол да наклони божията милост към нас.“