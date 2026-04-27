БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА скочи остро срещу съдийските назначения за реванша с Лудогорец

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Български футбол
Запази

"Червените“ настояват за смяна на Георги Давидов и ВАР екипа преди полуфинала за Купата на България

цска скочи остро съдийските назначения реванша лудогорец
Снимка: Startphoto.bg
Scroll left Scroll right
Слушай новината

ПФК ЦСКА изрази официално остро недоволство от съдийските назначения за предстоящия реванш от полуфиналите в турнира за Купата на България срещу Лудогорец.

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи Георги Давидов за главен арбитър на двубоя, който ще се играе в сряда от 19:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“. За системата ВАР ще отговаря Волен Чинков. Срещата предизвиква сериозен интерес, след като ЦСКА има аванс от 2:1 след първия мач в Разград.

От "червения“ клуб реагираха с остра позиция, публикувана в социалните мрежи, в която поставят под съмнение избора на съдийската бригада и настояват за нейната промяна.

"Нека да сме пределно ясни: ПФК ЦСКА категорично настоява за смяна на съдийския състав за реванша срещу Лудогорец и назначението на некомпрометирани рефери“, се казва в съобщението на клуба.

От ръководството припомнят и предишни двубои, в които според тях Георги Давидов е вземал спорни решения в ущърб на отбора, включително срещи срещу Берое и Славия.

В декларацията се изразяват и съмнения относно назначението на Волен Чинков за ВАР, както и на Венцислав Митрев като AVAR, като според „армейците“ това не гарантира безпристрастно съдийство в мач с толкова висок залог.

"ЦСКА не желае помощ, а коректно и обективно съдийство, което да отразява на 100% събитията на игралния терен“, допълват от клуба.

От "червените“ подчертават, че при липса на промяна ще приемат действията на Съдийската комисия като липса на обективен критерий при назначенията.

Позицията на червения клуб можете да видите във видеото!

Георги Давидов ще ръководи ЦСКА - Лудогорец за Купата, Волен Чинков на ВАР
Чете се за: 01:45 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro
#Георги Давидов - съдия #ПФК ЦСКА София #ПФК Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Още от: Футбол

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ