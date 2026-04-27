ЦСКА скочи остро срещу съдийските назначения за реванша с Лудогорец

ПФК ЦСКА изрази официално остро недоволство от съдийските назначения за предстоящия реванш от полуфиналите в турнира за Купата на България срещу Лудогорец.

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи Георги Давидов за главен арбитър на двубоя, който ще се играе в сряда от 19:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“. За системата ВАР ще отговаря Волен Чинков. Срещата предизвиква сериозен интерес, след като ЦСКА има аванс от 2:1 след първия мач в Разград.

От "червения“ клуб реагираха с остра позиция, публикувана в социалните мрежи, в която поставят под съмнение избора на съдийската бригада и настояват за нейната промяна.

"Нека да сме пределно ясни: ПФК ЦСКА категорично настоява за смяна на съдийския състав за реванша срещу Лудогорец и назначението на некомпрометирани рефери“, се казва в съобщението на клуба.

От ръководството припомнят и предишни двубои, в които според тях Георги Давидов е вземал спорни решения в ущърб на отбора, включително срещи срещу Берое и Славия.

В декларацията се изразяват и съмнения относно назначението на Волен Чинков за ВАР, както и на Венцислав Митрев като AVAR, като според „армейците“ това не гарантира безпристрастно съдийство в мач с толкова висок залог.

"ЦСКА не желае помощ, а коректно и обективно съдийство, което да отразява на 100% събитията на игралния терен“, допълват от клуба.

От "червените“ подчертават, че при липса на промяна ще приемат действията на Съдийската комисия като липса на обективен критерий при назначенията.

Позицията на червения клуб можете да видите във видеото!