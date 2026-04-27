Нови цени за издаване на лични карти и паспорти

От днес влизат в сила нови такси за издаване на лични документи. Те са свързани с преминаването към централизирана персонализация и въвеждане на ново поколение документи за самоличност. Сред промените е и нов срок за валидност на паспортите. Освен досегашният 5-годишен, вече ще се издават и паспорти с валидност от 10 години.

Иван Анчев - зам.-министър на вътрешните работи: "Личната карта, която от 2024 година се произвежда е оценена на международно ниво като най-добрата идентификационна карта в света. Предстои да се извърши подобно действие и по отношение на паспорта, но той също е с много високи степени на защита. За първи път започват да се произвеждат 10-годишни паспорти, като паралелно с това се запазват и тези с 5-годишна давност. Промяна в цените има, но те са съобразени със себестойността на продукта, има промяна, тя не е значима, не е висока, но трябва да се спазят изискванията на Закона, именно колкото струва толкова да бъде заплащано от гражданите. Но няма и 1 стотинка сложена отгоре като някакъв вид печалба за МВР."