Крал Чарлз III на първо посещение в САЩ

Британският крал Чарлз Трети и кралица Камила пристигат довечера на 4-дневно държавно посещение в Съединените щати.



Визитата ще се проведе както е планирано, въпреки инцидента със стрелба по време на гала вечерята с участието на Доналд Тръмп във Вашингтон. Това потвърдиха от Бъкингамския дворец след обсъждане с американската страна. Това е първото посещение на крал Чарлз като монарх в Съединените щати.

Очакванията са то да подобри изключително обтегнатите напоследък отношения между Вашингтон и Лондон, след отказа на министър-председателя Киър Стармър да подпомогне операцията на Тръмп срещу Иран.