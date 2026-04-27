Иран с ново предложение за Ормузкия проток

Иран е отправил към Съединените щати ново предложение за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на войната, съобщава Аксиос. Според източници на изданието, предложението е преговорите по ядрената програма да бъдат отложени за по-късен етап. То е било отправено чрез посредниците от Пакистан.



Иранският външен министър Абас Арагчи пристигна в Санкт Петербург. Очаква се той да се срещне с руския президент Владимир Путин. Вчера Арагчи посети отново Исламабад за разговори с пакистанските посредници в мирните преговори със Съединените щати. Това беше второто му посещение през уикенда след като американският президент Доналд Тръмп отмени планираното пътуване дотам на своите специални пратеници и сложи край на очакванията за преки преговори.

Тръмп коментира, че ако иранците искат да преговарят винаги могат да се обадят.