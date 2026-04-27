Пример за смелост: Деца помагат в потушаването на пожар в село Кабиле

Младежи и деца от ямболското село Кабиле се включват в овладяването на пожар още преди да пристиге пожарната.

Пламъците тръгват от плевнята в двора на възрастна жена. Вътре име складирани дърва, които за минути се разгарят и усилват огъня. Първо го забелязва самата собственичка.

Пламъците бързо набират сила, а жената остава сама срещу тях докато синът й все още е в къщата и не подозира какво се случва.

На виковете за помощ първи откликват деца от селото, които минават наблизо и забелязват дима.

