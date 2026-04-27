Три случая на морбили във Варна, децата са в добро състояние

Първите случаи на морбили във Варна са при три деца на 2, 6 и 8 години, съобщиха от здравните власти. Две от тях са настанени в инфекциозна клиника, а третото е под домашна карантина, след като родителите са отказали хоспитализация.

Две от децата са от едно семейство като те са били по време на Великденските празници в София и са контактували с друго заразено дете. Те имат поставена първа ваксина. Втора се поставя на 12-годишна възраст.

„Състоянието на децата е добро. Две от тях са хоспитализирани в инфекциозна клиника. Третото дете е в дома и протича нормално заболяването без някакви усложнения в момента, състоянието на децата е добро“, обясни директорът на отдел „Противоепидемичен контрол“ в Регионалната здравна инспекция д-р Анна Баева.

Д-р Баева обясни кога се поставят ваксините.

„Ваксината се поставя на 13 месеца и на 12 години. Децата не са достигнали тази възраст от 12 години. Затова имат само първа ваксина. Всички родители се уведомяват от общопрактикуващите лекари. Напомня им се, извикват се в кабинета и се поставят ваксините“,обясни д-р Баева.

По отношение на разпространението на заболяването, здравните власти не отчитат сериозен ръст във Варна.

„Във Варна има само 3 случая и в тях все още чакаме потвърждения от референтната лаборатория. А иначе бумът на морбили е концентриран в Бяла Слатина, София, Плевен и тази област.“

Д-р Баева обясни и как протича заболяването при децата.

„Различно е при всеки индивид, но тя започва с конюнктивит, със сълзотечение, с висока температура, отпадналост, с обрив. Дава обаче усложнения и при някои неваксинирани може да даде и тежки усложнения - пневмонии, и сърдечни проблеми, и неврологични енцефалити, даже може да има и засягане на ушите, оглушаване и т.н.“

По данни на здравната инспекция ваксинационният обхват във Варна остава под препоръчителните нива - между 88% и 90% за 2025 година.

