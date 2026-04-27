Георги Давидов ще ръководи ЦСКА - Лудогорец за Купата, Волен Чинков на ВАР

Спорт
Любослав Любомиров поема реванша между Локомотив Пловдив и Арда

Георги Давидов ще ръководи ЦСКА - Лудогорец за Купата, Волен Чинков на ВАР
Снимка: Startphoto.bg
Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за реваншите от полуфиналите в турнира за Купата на България. Най-голям интерес предизвиква сблъсъкът между ЦСКА и Лудогорец, който ще бъде ръководен от Георги Давидов.

Двубоят на Националния стадион "Васил Левски“ е насрочен за сряда от 19:00 часа, като „червените“ имат аванс от 2:1 след първата среща в Разград. За системата ВАР ще отговаря Волен Чинков.

Ден по-късно ще се изиграе и реваншът между Локомотив Пловдив и Арда. Главен съдия на срещата ще бъде Любослав Любомиров, а ВАР рефер - Никола Попов. "Смърфовете“ влизат в двубоя с комфортна преднина от 4:0 след първия мач в Кърджали.

Съдийската комисия уточнява, че си запазва правото на промени в назначенията.

Съдийски назначения:

29 април 2026 г., 19:00 ч.
ЦСКА – Лудогорец
Главен съдия: Георги Димитров Давидов
АС1: Даниел Милков Ников
АС2: Никифор Деянов Велков
Четвърти съдия: Геро Георгиев Писков
ВАР: Волен Валентинов Чинков
АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
Съдийски наблюдател: Иван Захариев Вълчев

30 април 2026 г., 19:00 ч.
Локомотив (Пловдив) – Арда
Главен съдия: Любослав Бисеров Любомиров
АС1: Георги Пламенов Тодоров
АС2: Костадин Димитров Тановчев
Четвърти съдия: Мариян Георгиев Гребенчарски
ВАР: Никола Антонов Попов
АВАР: Димитър Димитров Димитров
Съдийски наблюдател: Йордан Костадинов Иванов

ТОП 24

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
2
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест медала (ОБЗОР)
3
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест...
Отиде си фотографът и публицист Михаил Заимов
4
Отиде си фотографът и публицист Михаил Заимов
Катастрофа между камион и трактор затруднява движението по пътя София - Варна
5
Катастрофа между камион и трактор затруднява движението по пътя...
Световноизвестният български баритон Владимир Стоянов с първи масторски клас в Национална музикална академия
6
Световноизвестният български баритон Владимир Стоянов с първи...

Най-четени

Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
1
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
2
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ДПС печели вота в Турция с около 53% при ниска активност и рекорден брой невалидни бюлетини
3
ДПС печели вота в Турция с около 53% при ниска активност и рекорден...
Как се разпределят мандатите в новия парламент?
4
Как се разпределят мандатите в новия парламент?
"Прогресивна България" с убедителна победа и в област Благоевград
5
"Прогресивна България" с убедителна победа и в област...
Без проблеми премина предаването на изборните книжа в столицата
6
Без проблеми премина предаването на изборните книжа в столицата

Още от: Български футбол

Монтана гони първа победа от половин година срещу Добруджа
Монтана гони първа победа от половин година срещу Добруджа
В Пловдив започна инициативата "60 години Христо Стоичков" В Пловдив започна инициативата "60 години Христо Стоичков"
Чете се за: 00:47 мин.
Ботев Пловдив се доближи на точка до Арда след успех в Кърджали Ботев Пловдив се доближи на точка до Арда след успех в Кърджали
Чете се за: 01:17 мин.
Берое отбеляза 110 години история с празник и мач на легендите Берое отбеляза 110 години история с празник и мач на легендите
Чете се за: 02:37 мин.
Автогол помогна на Черно море да спечели гостуването си на Локомотив Пловдив Автогол помогна на Черно море да спечели гостуването си на Локомотив Пловдив
Чете се за: 01:17 мин.
Първа лига: Локомотив Пловдив - Черно море (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Локомотив Пловдив - Черно море (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

След стрелбата във Вашингтон - нападателят се изправя пред съда
След стрелбата във Вашингтон - нападателят се изправя пред съда
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Опитът за покушение срещу Тръмп - нападателят е изпратил имейл до близките си малко преди това Опитът за покушение срещу Тръмп - нападателят е изпратил имейл до близките си малко преди това
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Три случая на морбили във Варна, децата са в добро състояние Три случая на морбили във Варна, децата са в добро състояние
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Иран с ново предложение за Ормузкия проток Иран с ново предложение за Ормузкия проток
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Ивайло Мирчев: Възможно е обединение между ПП, ДСБ и „Да,...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Крал Чарлз III на първо посещение в САЩ
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Необичайно състезание - участници имитираха крясъка на чайки
Чете се за: 00:40 мин.
По света
В понеделник ще е предимно слънчево, с временни увеличения на...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
