Георги Давидов ще ръководи ЦСКА - Лудогорец за Купата, Волен Чинков на ВАР

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за реваншите от полуфиналите в турнира за Купата на България. Най-голям интерес предизвиква сблъсъкът между ЦСКА и Лудогорец, който ще бъде ръководен от Георги Давидов.

Двубоят на Националния стадион "Васил Левски“ е насрочен за сряда от 19:00 часа, като „червените“ имат аванс от 2:1 след първата среща в Разград. За системата ВАР ще отговаря Волен Чинков.

Ден по-късно ще се изиграе и реваншът между Локомотив Пловдив и Арда. Главен съдия на срещата ще бъде Любослав Любомиров, а ВАР рефер - Никола Попов. "Смърфовете“ влизат в двубоя с комфортна преднина от 4:0 след първия мач в Кърджали.

Съдийската комисия уточнява, че си запазва правото на промени в назначенията.

Съдийски назначения:

29 април 2026 г., 19:00 ч.

ЦСКА – Лудогорец

Главен съдия: Георги Димитров Давидов

АС1: Даниел Милков Ников

АС2: Никифор Деянов Велков

Четвърти съдия: Геро Георгиев Писков

ВАР: Волен Валентинов Чинков

АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

Съдийски наблюдател: Иван Захариев Вълчев

30 април 2026 г., 19:00 ч.

Локомотив (Пловдив) – Арда

Главен съдия: Любослав Бисеров Любомиров

АС1: Георги Пламенов Тодоров

АС2: Костадин Димитров Тановчев

Четвърти съдия: Мариян Георгиев Гребенчарски

ВАР: Никола Антонов Попов

АВАР: Димитър Димитров Димитров

Съдийски наблюдател: Йордан Костадинов Иванов