Георги Давидов ще ръководи ЦСКА - Лудогорец за Купата, Волен Чинков на ВАР

Любослав Любомиров поема реванша между Локомотив Пловдив и Арда
Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за реваншите от полуфиналите в турнира за Купата на България. Най-голям интерес предизвиква сблъсъкът между ЦСКА и Лудогорец, който ще бъде ръководен от Георги Давидов.
Двубоят на Националния стадион "Васил Левски“ е насрочен за сряда от 19:00 часа, като „червените“ имат аванс от 2:1 след първата среща в Разград. За системата ВАР ще отговаря Волен Чинков.
Ден по-късно ще се изиграе и реваншът между Локомотив Пловдив и Арда. Главен съдия на срещата ще бъде Любослав Любомиров, а ВАР рефер - Никола Попов. "Смърфовете“ влизат в двубоя с комфортна преднина от 4:0 след първия мач в Кърджали.
Съдийската комисия уточнява, че си запазва правото на промени в назначенията.
Съдийски назначения:
29 април 2026 г., 19:00 ч.
ЦСКА – Лудогорец
Главен съдия: Георги Димитров Давидов
АС1: Даниел Милков Ников
АС2: Никифор Деянов Велков
Четвърти съдия: Геро Георгиев Писков
ВАР: Волен Валентинов Чинков
АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
Съдийски наблюдател: Иван Захариев Вълчев
30 април 2026 г., 19:00 ч.
Локомотив (Пловдив) – Арда
Главен съдия: Любослав Бисеров Любомиров
АС1: Георги Пламенов Тодоров
АС2: Костадин Димитров Тановчев
Четвърти съдия: Мариян Георгиев Гребенчарски
ВАР: Никола Антонов Попов
АВАР: Димитър Димитров Димитров
Съдийски наблюдател: Йордан Костадинов Иванов