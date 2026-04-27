Въоръженият мъж, който се опита да нахлуе на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, се изправя по-късно днес пред съда. 31-годишният американец ще бъде обвинен за нападение срещу федерален служител и за употреба на огнестрелно оръжие с престъпна цел.

Ще получи ли Коул Томас Алън и директно обвинение за покушение срещу Доналд Тръмп? Разследващите продължават да преглеждат събраните доказателства след стрелбата на гала вечерята за журналисти във Вашингтон. Според американския президент е възможно атаката да е била насочена и персонално срещу него.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не знам, но така ми се струва. Прочетох един манифест – той е радикализиран. Бил е християнин, вярващ, а после се е превърнал в антихристиянин – претърпял е голяма промяна. Съдейки по това, което е написал, е преживял много. Брат му се е оплакал от него, мисля, че е съобщил в полицията, сестра му също се е оплакала. Семейството му е било много притеснено. Вероятно е бил доста болен човек."

Представител на правоохранителните органи разкри пред Ройтерс, че в манифеста Алън нарича себе си "Дружелюбният федерален убиец" и споделя, че планира да нападне служители на администрацията на Тръмп, подреждайки ги по важност. По-рано изпълняващият длъжността главен прокурор на Съединените щати Тод Бланш не отхвърли възможността обвиненията срещу Алън да бъдат разширени.

Тод Бланш, и.д. главен прокурор на САЩ: "Все още разследваме този въпрос. Знаем, че са налице някои писмени документи и вече разговаряхме с няколко свидетели, които са го познавали. Изразих се малко общо, защото смятаме, че става дума за служители на администрацията. Очевидно, президентът Тръмп е член на администрацията, той е нейният ръководител. Но що се отнася до конкретни заплахи, които може да са били отправени предварително, все още активно разследваме тези доказателства."

Кореспондентът на БНТ във Вашингтон Радослав Минчев разказа в "Денят започва" повече за това как разследващите са стигнали до т. нар. от Тръмп манифест на нападателя и за начина по-който той е успял да пропътува цяла Америка без никой да засече пушката, пистолета и няколкото ножа, с които е бил въоръжен.

Радослав Минчев, кореспондент на БНТ във Вашингтон: "Самият Алън в този имейл, който е изпратил на семейството си десет минути преди атаката, казва колко е било лесно да се придвижи до този хотел. Според властите, той е използвал влак от Лос Анжелис до Чикаго и от Чикаго до Вашингтон - това са огромни разстояния - именно за да избегне да бъде засечен по летищата."

В имейла си Алън се е подиграл на "безумната" липса на достатъчно мерки за сигурност на събитието. В интервюто си за Си Би ЕС Нюз, американският президент каза, че гала вечерята за кореспондентите в Белия дом все пак ще се състои, но при по-строги мерки за сигурност.