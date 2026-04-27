След успешна трансплантация и дълго лечение: Изписаха бебето с 1 000 000 левкоцити

Медицинският феномен - бебето с един милион левкоцити в кръвта, за което за пръв път съобщихме през ноември, вече е изписано от ИСУЛ за домашно лечение. В най-критичния за него момент то беше спасено, благодарение на съвместните действия на лекарите от Клиниката по онкохематология на ИСУЛ и реаниматорите от Интензивното отделение на детската болница "Проф. Иван Митев".

След месеци борба, непрестанни медицински грижи и силна вяра, малката Михаела вече е у дома при своето семейство.

Мартина Зашева, майка на бебето Михаела: "Около пет месеца бяхме така почти непрестанно хоспитализирани, добре минаха, имаме много добри лекари. Обнадеждени бяхме, благодарение на лекарите всичко вървеше по вода, надяваме се и така да продължи да върви в наша полза."

Дани Христова, част от екипа на клиниката: "Това е семейство, което е изключително смело, което още от ден първи, идвай при нас в това тежко състояние гласува доверие, което не беше оттеглено дори и в най-критичните моменти."

За да бъде спасено двумесечното момичинце с един милион левкоцити в кръвта, се налага спешно да му бъдат направени няколко поредни кръвопреливания, така че цялата му кръв да бъде подменена с такава на здрав донор.

Доц. Боряна Аврамова, Клиника по детска онкохематология, ИСУЛ: "В такива случаи трябва да се действа много бързо, има различни методи, при толкова малко дете само един е подходящ и трябва спешно да се започне прилагането на този метод, тя се нарича обменно кръвопреливане, няколко пъти, за да намелее броя до такава степен, за да не крие непосредствени рискове за живота на пациента и по нататък да продължим с лечението."

Спасен живот: Бебето с 1 милион левкоцита в кръвта е извън опасност



"Това заболяване се лекува европейски с химиотерапия по конкретен протокол за малки бебета, който ние спазваме и прилагаме, в общи линии, премина добре, детето добре понасяше, което е характерно за малките бебета, колкото по-малко е едно дете, толкова по-лесно понася такива лечения."

Дани Христова, част от екипа на клиниката: "Ние се борихме с едно изключително агресивно заболяване, агресивно още в дебюта, една много тежка терапия."

В средата на март на бебето успешно е извършена костно мозъчна трансплантация. Донор на стволове клетки става нейното четири годишно братче.

Мартина Зашева, майка на бебето Михаела: "Той беше донор, много е щастлив от факта, нарича се неин спасител, и така много се радва, че е помогнал, осъзнава го, той е почти на пет години, осъзнава, че е помогнал много на сестра си."

Михаела вече е на 7 месеца и се възстановява добре, но в следващите две години ще продължи да е под активното наблюдение на лекарите, които спасиха живота й.



