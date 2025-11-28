БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спасен живот: Бебето с 1 милион левкоцита в кръвта е извън опасност

Зоя Велинова от Зоя Велинова
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Съвместният екип на ИСУЛ и Детската болница извърши критична подмяна на кръвта и постави точната диагноза

Снимка: БГНЕС
Лекари от болница ИСУЛ и педиатри от Детската болница "Проф. Иван Митев" в София спасиха живота на двумесечно бебе с един милион левкоцита в кръвта. След няколко поредни кръвопреливания, изключително рисковани за пациент, който тежи само 4 кг, момиченцето вече е извън опасност. Според педиатрите, вероятността то да бъде излекувано напълно е голяма.

Преди близо две седмици двумесечното момиченце става все по-отпаднало и се влошава. Направените кръвни изследвания сочат рекорден брой левкоцита - 1 милион, при норма до 14 000. Започва спешна надпревара с времето за спасяването на детето.

доц. Боряна Аврамова, Клиника по детска онкохематология, ИСУЛ: "Такова нещо виждам за първи път, при толкова малко бебенце, такъв висок брой левкоцити. Това означава левкемия в тази кърмаческа възраст. Те са вродени тези заболявания. Проявяват се след един-два месеца след раждането и се дължат на генетични мутации - спонтанни или наследени, които настъпват и отключват този процес."

За спасяването на бебето е необходимо спешно кръвопреливане, на няколко етапа за да бъде подменена цялата му кръв с такава от здрав донор. Изключително рискова манипулация за толкова малък пациент. Единственият лекар, който поема отговорността да я направи е д-р Благомир Здравков, директор на столичната болница по детски болести "Проф. Иван Митев".

д-р Благомир Здравков, директор на СБАЛДБ "Проф. Иван Митев": "Когато шансовете за провал са по-големи от тези за успех, се налага ръководителят на екипа да поеме отговорност. За щастие родителите ни се довериха и тази манипулация даде шанс на детето да оцелее.

доц. Боряна Аврамова, Клиника по детска онкохематология, ИСУЛ: "Всичко беше организирано перфектно. Благодарение на неговата компетентност и на нашите консултантски съвети направихме нещо, което не бяхме правили нито ние, нито те досега."

д-р Благомир Здравков, директор на СБАЛДБ "Проф. Иван Митев": "Последва костно-мозъчна пункция, която също беше изпитание за двата екипа, но и там се справихме добре, защото чрез тази пункция доказахме самата диагноза."

снимки: БГНЕС

Нивото на левкоцитите на двумесечното момиченце вече е далеч, далеч по-ниско. Оттук нататък започва борбата с левкемията, която ще е дълга. Въпреки това според лекарите има надежда детето да се излекува напълно.

#1 000 000 левкоцита #Клиника по детска онкохематология -ИСУЛ #СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев" #УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

