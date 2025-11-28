Експлозия на борда на празен танкер край Босфора

Експлозия и последвал пожар на борда на празен танкер, който е в списъка на руския флот в сянка в Черно море за избягване на западните санкции.

Инцидентът е станал край Босфора на 28 морски мили от турския бряг. В ход е спасителна операция за 25-членния екипаж. Няма данни за пострадали.

Първоначални данни сочат, че танкерът "Кайрос" може да се е натъкнал на морска мина. Експлозия е поразила в Черно море и танкера Вират, който също фигурира в списъка на руския сенчест флот, твърди източник на Ройтерс. Трафикът през Босфора не е засегнат.