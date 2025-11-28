Експлозия на борда на празен танкер край Босфора

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има...
Чете се за: 01:32 мин.
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря...
Чете се за: 00:50 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Чете се за: 01:57 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

Мартин Гицов
Всичко от автора
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Инцидентът е станал на 28 морски мили от турския бряг

експлозия борда празен танкер босфора
Снимка: БТА/Архив
Експлозия и последвал пожар на борда на празен танкер, който е в списъка на руския флот в сянка в Черно море за избягване на западните санкции.

Инцидентът е станал край Босфора на 28 морски мили от турския бряг. В ход е спасителна операция за 25-членния екипаж. Няма данни за пострадали.

Първоначални данни сочат, че танкерът "Кайрос" може да се е натъкнал на морска мина. Експлозия е поразила в Черно море и танкера Вират, който също фигурира в списъка на руския сенчест флот, твърди източник на Ройтерс. Трафикът през Босфора не е засегнат.

Водещи новини

Властите започнаха оценка на щетите от проливните валежи в Югозападна България
Властите започнаха оценка на щетите от проливните валежи в...
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Измама: Имитации на големи сайтове за търговия се роят покрай Черния петък Измама: Имитации на големи сайтове за търговия се роят покрай Черния петък
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с работодатели и синдикати (ОБЗОР) Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с работодатели и синдикати (ОБЗОР)
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Джип блъсна две деца на пешеходна пътека в Пазарджик
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря реформата...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
"Нямам търпение истината да излезе наяве": Варненският...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Мир срещу земя? Украйна е изправена пред тежки дни на избор
Чете се за: 03:30 мин.
По света
