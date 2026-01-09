БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отмениха частичното бедствено положение в Крумовград

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Всички населени места в общината вече имат вода, но не е годна за пиене

отмениха частичното бедствено положение крумовград
Снимка: БТА
Слушай новината

Със заповед на кмета на Крумовград е отменено частичното бедствено положение заради обстановката в региона от проливните валежи и липсата на питейна вода в над 20 населени места в общината.

Кметът Себихан Мехмед каза, че всички населени места, както и най-засегнатият в Крумовград квартал "Дружба", вече имат вода. Единствено село Златолист все още е без водоподаване, но се работи по отстраняване на проблема, като там има съмнение за скъсан водопровод, каза още Мехмед.

Частичното бедствено положение в община Крумовград беше обявено на 7 януари. Причина за липсата на вода бе заливането от високи нива и преливане на река Крумовица на общо 4 помпени станции, снабдяващи абонатите на над 20 села и Крумовград. Измерените количества валежи в родопската община за 48 часа на 7 и на 8 януари достигнаха 280 литра на квадратен метър в село Токачка, а за самия Крумовград за същия период количествата надхвърлиха 160 литра на квадратен метър.

Заради частичното бедствено положение, 8 януари беше неучебен в общината, а за 9 януари общината осигури водоноски и минерална вода за подсигуряване на столовото хранене в училища и детски градини.

Още през вчерашния 8 януари на територията на общината започнаха дейности по разчистване и възстановяване на пораженията. Тепърва предстои остойностяване на щетите, като от общината ще търсят подкрепа за възстановяване на откъснатият път за село Бук, махала Лъжичник. Ще се търси финансова подкрепа и за дейности по основите на моста над река Крумовица, който свързва града от двете страни на реката.

#отменено частично бедствено положение #Крумовград #наводнение

