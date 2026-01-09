БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради...
Чете се за: 03:12 мин.
Красимир Вълчев за изпита по математика в 7-и клас:...
Чете се за: 05:47 мин.
Усложнена остава пътната обстановка, от АПИ - шофьорите...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Възстановяването на щетите в Кърджалийско продължава, водата засега не е годна за пиене

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Запази

Крумовград и Кирково са най-засегнатите общини, частичното бедствено положение остава в сила

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Проливните дъждове в Кърджалийско през последните дни създадоха големи проблеми. Стигна се и до бедствено положение и огромни щети в общините Крумовград и Кирково.

Свидетели сме на резките промени и климатични промени. За 24 часа времето се смени рязко - от гръмотевичните бури с хиляди гръмотевици, много проливни дъждове, наводнения, а днес вече е минус 3-4 градуса. Възстановителните дейности продължават по отстраняването на щетите.

Себихан Мехмед, кмет на Крумовград: "Към момента обстановката е вече по-спокойна. Оттегли се водата от всички мазета, които бяха залети, градини, детски градини. От снощи водоподаването на Крумовград и на 6 населени места около Крумовград е възстановено. В момента се работи на помпена станция "Овчари". До обяд ще бъдат възстановени и водоползването и водоснабдяването на селата Орех, Козино и част от квартал "Изгрев".

При тази ситуация отново ще се събере целият оперативен щаб.

"Вървим към отменяне на частичното бедствено положение на част от територията на община Крумовград", каза Мехмед.

Водата обаче остава негодна за пиене, осигурена е минерална вода за детските градини, болницата, дома за стари хора и учебните заведения.

"Имаме предписание към момента водата да не се ползва за пиене и готвене, а само за битови нужди. Вероятно най-късно в понеделник вече ще имаме информация, че водата е годна за пиене", каза още кметът.

На територията на общината вече няма населени места без електрозахранване.

"Добре е захранването на блок 1 в квартал "Дружба". По данни от ръководителя на ЕВН, който отговаря за нашата община, нямаме села без ток и квартали без ток на територията на общината", поясни Мехмед.

Тежка техника разчиства компрометирани пътни участъци.

"От вчера се работи на първия участък на Гривка - Зиморница. Почти наполовина вече участъкът е възстановен. До събота вече ще има проходимост с лекотоварни коли, които ще свързват Зиморница с Гривка и общината. Днес започва тежка техника в Буклажичник. Там е най-тежко положението. Има компрометирани участъци в цялата пътна отсечка от 3 км. Около 600 метра има на определени места скъсани участъци, които са и пропаднали с метър, метър и 20, и 50 см дълбочина. Там вече се възстановява, за да има също проходимост на леки и товарни коли", обясни още Себихан Мехмед.

Част от пострадалите хора ще бъдат подпомогнати със средства от Община Крумовград.

Вижте още в прякото включване на Златин Бояджиев

#негодна вода за пиене # Крумовград #възстановяване на щети #наводнение

Последвайте ни

ТОП 24

Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на "Пирогов"
1
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
2
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Как пернишката болница привлече чуждестранни лекари
3
Как пернишката болница привлече чуждестранни лекари
Обилен снеговалеж затвори за движение на камиони пътя Добрич - Варна
4
Обилен снеговалеж затвори за движение на камиони пътя Добрич - Варна
Наркотик за над 6 млн. евро заловиха митничари на "Капитан Андреево"
5
Наркотик за над 6 млн. евро заловиха митничари на "Капитан...
Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП "Кулата – Промахон"
6
Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП...

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
6
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв

Още от: Регионални

Жители на село Бояджик сигнализират за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци
Жители на село Бояджик сигнализират за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци
Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради заледени улици Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради заледени улици
Чете се за: 03:12 мин.
Обстановката в Русенско след снеговалежите се нормализира, няма населени места без ток и вода Обстановката в Русенско след снеговалежите се нормализира, няма населени места без ток и вода
Чете се за: 01:15 мин.
Шофьор се блъсна в ограда на детска градина с краден автомобил в Царево Шофьор се блъсна в ограда на детска градина с краден автомобил в Царево
Чете се за: 00:25 мин.
„Голям страх, такова нещо не бях виждала“: Силна буря нанесе щети в село Меден Кладенец „Голям страх, такова нещо не бях виждала“: Силна буря нанесе щети в село Меден Кладенец
Чете се за: 03:50 мин.
Столична община призова пешеходците да са внимателни заради появата на "черен лед" Столична община призова пешеходците да са внимателни заради появата на "черен лед"
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради заледени улици
Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради заледени улици
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Втори ден Гърция е блокирана от протестиращите фермери Втори ден Гърция е блокирана от протестиращите фермери
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Ваксинирането срещу варицела става задължително от юли тази година Ваксинирането срещу варицела става задължително от юли тази година
Чете се за: 01:57 мин.
Общество
Възстановяването на щетите в Кърджалийско продължава, водата засега...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Красимир Вълчев за изпита по математика в 7-и клас: Промяната...
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Николай Младенов е назначен за генерален директор на „Съвета...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Усложнена остава пътната обстановка, от АПИ - шофьорите да тръгват...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ