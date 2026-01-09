Възстановяването на щетите в Кърджалийско продължава, водата засега не е годна за пиене

Проливните дъждове в Кърджалийско през последните дни създадоха големи проблеми. Стигна се и до бедствено положение и огромни щети в общините Крумовград и Кирково.

Свидетели сме на резките промени и климатични промени. За 24 часа времето се смени рязко - от гръмотевичните бури с хиляди гръмотевици, много проливни дъждове, наводнения, а днес вече е минус 3-4 градуса. Възстановителните дейности продължават по отстраняването на щетите.

Себихан Мехмед, кмет на Крумовград: "Към момента обстановката е вече по-спокойна. Оттегли се водата от всички мазета, които бяха залети, градини, детски градини. От снощи водоподаването на Крумовград и на 6 населени места около Крумовград е възстановено. В момента се работи на помпена станция "Овчари". До обяд ще бъдат възстановени и водоползването и водоснабдяването на селата Орех, Козино и част от квартал "Изгрев".

При тази ситуация отново ще се събере целият оперативен щаб.

"Вървим към отменяне на частичното бедствено положение на част от територията на община Крумовград", каза Мехмед.

Водата обаче остава негодна за пиене, осигурена е минерална вода за детските градини, болницата, дома за стари хора и учебните заведения.

"Имаме предписание към момента водата да не се ползва за пиене и готвене, а само за битови нужди. Вероятно най-късно в понеделник вече ще имаме информация, че водата е годна за пиене", каза още кметът.

На територията на общината вече няма населени места без електрозахранване.

"Добре е захранването на блок 1 в квартал "Дружба". По данни от ръководителя на ЕВН, който отговаря за нашата община, нямаме села без ток и квартали без ток на територията на общината", поясни Мехмед.

Тежка техника разчиства компрометирани пътни участъци.

"От вчера се работи на първия участък на Гривка - Зиморница. Почти наполовина вече участъкът е възстановен. До събота вече ще има проходимост с лекотоварни коли, които ще свързват Зиморница с Гривка и общината. Днес започва тежка техника в Буклажичник. Там е най-тежко положението. Има компрометирани участъци в цялата пътна отсечка от 3 км. Около 600 метра има на определени места скъсани участъци, които са и пропаднали с метър, метър и 20, и 50 см дълбочина. Там вече се възстановява, за да има също проходимост на леки и товарни коли", обясни още Себихан Мехмед.

Част от пострадалите хора ще бъдат подпомогнати със средства от Община Крумовград.

