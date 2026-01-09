БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За първи път в историята на МКС: НАСА връща спешно астронавт заради здравословен проблем

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Снимка: АП/БТА - илюстративна
Медицински проблем на астронавт принуди НАСА да съкрати мисията на борда на Международната космическа станция.

Така четиричленният екипаж от Съединените щати, Япония и Русия ще се върне на Земята по-рано от планираното. Космическата агенция не разкри за кой астронавт става дума, нито какъв е здравословният проблем. Това е първото подобно спешно завръщане в 25-годишната история на орбиталната лаборатория, заявиха високопоставени служители на космическата агенция. НАСА отмени и предвидената за сряда първа космическа разходка за годината.

В момента седем астронавти живеят и работят на борда на космическата станция. Последният екипаж пристигна през август.

#здравословен проблем #астронавт #НАСА

