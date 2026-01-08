НАСА обмисля предсрочно завръщане на екипажа от МКС

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
від БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:00 мин.
Причината е здравословен проблем на един от астронавтите

наса обмисля предсрочно завръщане екипажа мкс
НАСА обмисля предсрочно завръщане на екипажа Crew-11 от Международната космическа станция, заради неуточнен медицински проблем, засягащ един от астронавтите. Това се случва, след като НАСА отмени планирана космическа разходка, насрочена за днес, съобщава Ройтерс.

Говорителка на НАСА каза, че астронавтът, който има медицински проблем, е в стабилно състояние на борда на орбиталната лаборатория. Тя не посочи за кой от членовете на екипажа става дума.

"Безопасното изпълнение на нашите мисии е най-високият ни приоритет и активно преценяваме всички възможности, включително тази за по-ранно приключване на мисията Crew-11", каза говорителката в изявление в сряда вечерта. По-рано НАСА съобщи, че "следи медицински проблем с член на екипажа, възникнал в сряда следобед".

Астронавтите обичайно пребивават на Международната космическа станция на ротационен принцип за периоди от шест до осем месеца, като разполагат с базово медицинско оборудване и медикаменти за някои видове спешни случаи.

Снимки: БТА, архив

Четиричленният екипаж на Crew-11 включва американските астронавти Зина Кардман и Майкъл Финке от НАСА, Кимия Юи от Япония и Олег Платонов от Русия. Те са на борда на космическата станция от излитането си от Флорида през август и по план би трябвало да се завърнат на Земята през месец май тази година.

Финке, определен за командир на станцията, и Кардман, назначена като борден инженер, трябваше да извършат в четвъртък космическа разходка за инсталиране на оборудване извън станцията, която бе предвидено да е с продължителност шест часа и половина.

