„Голям страх, такова нещо не бях виждала“: Силна буря нанесе щети в село Меден Кладенец

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елица Хаджиколева
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
„Голям страх, такова нещо не бях виждала“: Силна буря нанесе щети в село Меден Кладенец
Силна буря с дъжд и вятър удари вчера сутринта ямболското село Меден Кладенец. Само за 10-15 минути стихията нанесе сериозни материални щети. Селото остана без електрическо захранване, защото има счупени електрически стълбове и паднали дървета, както има и поражения по къщи и дворове. За щастие пострадали няма. За щастие пострадали хора няма, но много от жителите, сред които и 80-годишната баба Митка, разказват за преживян силен страх и трудности в справянето с пораженията.

Силна буря причини много щети в ямболското село Меден кладенец

Мария Димитрова, кмет на село Меден Кладенец: "Много са падналите дървета по улиците, в парковото пространство на Меден Кладенец, щети по къщите на хората, паднали керемиди, счупени прозорци, капаци, паднали на земята. За съжаление повече от хората нямат застраховки, има много щети и по общинските ни имоти - читалище, кметство, здравна служба."

Баба Митка: "Вчера сутринта, някъде преди 5 часа, ние още спяхме, аз както спях, нещо се струпа на къщата. И в туй време, станах аз, блъскам вратата, вятърът ме блъска навътре, не мога да отворя вратата. И внукът ми той е болен тук вкъщи. Бабо, къде отиваш? Викам, бабо, стана нещо тук. Голям страх, мила, голяма работа беше. Беше нещо чудно. Целият си живот, 80 години вече съм преживяла, такова нещо, не бях видела. И какво да правим? Всичко тече вкъщи, покривът свлякан на комина. Разсъмна са, викам, Боже, да изляза вънка да видя оранжерия и всичко ще е накъсано. Вчера цял ден валя. Цял ден вътре легени, кофи, всичко тече. Вода вкъщи. Вече аз съм самичка, детето болно, и то хукна из село да търси помощ. Извикахме две момчета. Съжалиха на горките, дойдоха. Найлони коваха до вечерта. Вали сняг, дъжд, те горе дада им по едни терлици обуха. Упорити деца, какво да казвам, има и такива хора, които помагат. И сега днеска поеха тия ангажимент да ми купят материали, да сложим на покрива, да прекараме зимата. Не знам какво ще става."

Тодор Налбантов, зам.-кмет на община Тунджа: "Още като получихме сигнала от кмета на селото, се свързахме веднага с EVN. Дойдохме тук на място. Знаете, че бяха нападали електрически стълбове. Веднага електроподаването в селото беше възстановено. Обиколихме, за да видим щетите. Бяха всички общински работници тук, които отстраниха падналите клони и дървета. И започваме ремонт по пострадалите сгради общински. Както, разбира се, няма да избягаме от отговорност. Ще помогнем и на възрастни хора, които са самотни и не могат сами да възстановят частично своите покриви."

Вижте прякото включване на Елица Хаджиколева

#Меден кладенец #нанесени щети #стихия

