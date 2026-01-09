БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Очаквания и спекулации: Ще има ли поскъпване на „Гражданска отговорност"?

Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Очаква ли се поскъпване на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ и може ли т.нар. система бонус-малус да повлияе върху цената и поведението на шофьорите – това коментираха в „Денят започва“ по БНТ Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи и Пламен Шинов, зам.-председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи.

Според Пламен Шинов въвеждането на бонус-малус не е причина за автоматично поскъпване на полиците.

„Аз нямам някакви очаквания от системата бонус-малус, която предстои да се въвежда, застраховката да поскъпне. По-скоро не се очаква такова нещо. Дори съм очуден, че изобщо има спекулации по темата. Ако има необходимост от поскъпване на застраховката, то е по съвсем различни причини, вследствие на резултатите, които имат застрахователите, самото въвеждане на системата не е предпоставка за поскъпване“.

Владимир Тодоров обаче заяви, че в България на практика няма реална бонус-малус система.

„В България няма система бонус-малус и няма и да има система бонус-малус“, каза той, като уточни, че у нас рискът се оценява по автомобила, а не по поведението на водача.

По думите му „при нас се застраховат регистрационните табели, а не се прави оценка на качеството на водача“, което прави системата неефективна както по отношение на цената, така и на превъзпитанието на шофьорите.

Тодоров обърна внимание и на друг фактор, който може да доведе до поскъпване в бъдеще – размерът на обезщетенията.

„Цената би се повлияла от това, ако се повишат обезщетенията и ако се промени една безумна наредба от 2006 година, която е абсолютно архаична по отношение на оценката на труда и на материалите, които се използват за възстановяване на щетите при т.н. леки ПТП-та, това е цената на труда и цената на материалите“, посочи той.

Вижте целия разговор във видеото

#система бонус-малус #"Гражданска отговорност"

