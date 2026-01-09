Частичното бедствено положение в община Крумовград остава в сила, учениците обаче се връщат в клас

Учениците от наводнениете места на територията на община Крумовград се връщат в клас днес. Частичното бедствено положение заради проливните валежи обаче остава в сила. Няма бедстващи хора в засегантите общини.

Водоснабдяването в селата е възстановено. Очаква се пускането на водата в Крумовград, ако не се налага сериозен ремонт на електросъоръженията към помпената станция за града. Аварийни екипи продължават да работят по възстановяване на трафопостовете.

Пожарната и ВиК помагат на хората за отводняване на имотите им. Тепърва ще се установява размерът на щетите след водната стихия, която нанесе големи поражения по инфраструктурата. Над 600 метра от пътя за село Бук беше отнесен и до там в момента се стига само пеша. Мост край село Гривка също беше откъснат. По участъка ще се работи, когато водата се оттече.

От местната власт още във вторник обявиха, че ще търсят помощ от държавата за възстановяването на региона след бедствието.