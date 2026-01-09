БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Частичното бедствено положение в община Крумовград остава в сила, учениците обаче се връщат в клас

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Снимка: БТА
Учениците от наводнениете места на територията на община Крумовград се връщат в клас днес. Частичното бедствено положение заради проливните валежи обаче остава в сила. Няма бедстващи хора в засегантите общини.

Водоснабдяването в селата е възстановено. Очаква се пускането на водата в Крумовград, ако не се налага сериозен ремонт на електросъоръженията към помпената станция за града. Аварийни екипи продължават да работят по възстановяване на трафопостовете.

Пожарната и ВиК помагат на хората за отводняване на имотите им. Тепърва ще се установява размерът на щетите след водната стихия, която нанесе големи поражения по инфраструктурата. Над 600 метра от пътя за село Бук беше отнесен и до там в момента се стига само пеша. Мост край село Гривка също беше откъснат. По участъка ще се работи, когато водата се оттече.

От местната власт още във вторник обявиха, че ще търсят помощ от държавата за възстановяването на региона след бедствието.

#Крумовград #частично бедствено положение #ученици

