Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП...
Чете се за: 02:17 мин.
Без задачи по природните науки в изпита след 7-и клас
Чете се за: 02:17 мин.
СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате...
Чете се за: 00:57 мин.
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП...
Чете се за: 02:00 мин.
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пощата в Караисен отвори днес, хората получиха първите си пенсии в евро

Репортер: Мирела Дончева
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Запази
Снимка: Архив/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

От втори опит - пощата в павликенското село Караисен отвори врати днес и възрастните хора останали без пари вчера успяха да получат първите си пенсии в евро. До ситуацията се стигна след като дългогодишната служителка в пощата се пенсионира, а постът ѝ остава незает. Спешно вицепремиерът в оставка Гроздан Караджов се разпореди днес пощенският клон да бъде отворен. А пенсиите на хората отново раздаде вече поенсионираната служителка.

От рано сутринта хората в Караисен се подредиха на опашка, за да получат закъснелите си пенсии. И да се запознаят от първо лице с еврото.

Иван Папазов, жител на село Караисен: "Все същата работа, сега става обърквация до края на месеца, че евро и лев върви, но иначе все същата работа."

Трифона Петрова, жител на село Караисен: "Виж какво, аз с еврото го има от 2006 г."

"Да сме живи и здрави дълги години да ги получаваме."

След намесата на вицепремиера досегашната служителка в пощата била извикана извънредно, за да раздаде парите на хората.

Валентина Цянова, началник - поща село Караисен: "Даваме ги парите, не съм срещнала трудности... като са новичките парите се залепят, трябва да се внимава, не съм броила един път пари."

От 35 години Валентина Цянова работи в пощата на селото. Пенсионирала се през пролетта, но поела ангажимент да остане до края на годината, докато се намери човек, който да я замести. Новата служителка обаче щяла да започне работа на 19 януари и така пощата останала затворена.

Валентина Цянова, началник - поща село Караисен: "Аз не виждам нищо лошо. Подадох си молбата, има момиче, което ще дойде по-късно, не можаха да го назначат."

Така стотици хора останали без пенсия.

Иван Папазов, жител на село Караисен: "Всеки се надява на 7-и, долу правят влачуги, а пощата не работи."

Трифона Петрова, жител на село Караисен: "Не можем, ако не е пощата ние загиваме, това да го знаете, за ток, за вода, ако не е Валя - де да ида, няма превоз до Павликени."

Кметът бил в контакт с ръководството на пощите.

Стефан Николов, кмет на село Караисен: "За вчера се бяхме разбрали, че най-рано в понеделник могат да осигурят служител, който да дойде, да отвори пощата и да обслужи населението."

След като се разбра за казуса, решение се намери. А местните са доволни, че макар и за малко ще могат да разчитат на познат човек в пощата, докато свикнат с новата валута.

#пощенска служителка #пощата в караисен

Последвайте ни

Product image
