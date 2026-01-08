Пощата в Караисен отвори днес, хората получиха първите си пенсии в евро

От втори опит - пощата в павликенското село Караисен отвори врати днес и възрастните хора останали без пари вчера успяха да получат първите си пенсии в евро. До ситуацията се стигна след като дългогодишната служителка в пощата се пенсионира, а постът ѝ остава незает. Спешно вицепремиерът в оставка Гроздан Караджов се разпореди днес пощенският клон да бъде отворен. А пенсиите на хората отново раздаде вече поенсионираната служителка.

От рано сутринта хората в Караисен се подредиха на опашка, за да получат закъснелите си пенсии. И да се запознаят от първо лице с еврото.

Иван Папазов, жител на село Караисен: "Все същата работа, сега става обърквация до края на месеца, че евро и лев върви, но иначе все същата работа." Трифона Петрова, жител на село Караисен: "Виж какво, аз с еврото го има от 2006 г." "Да сме живи и здрави дълги години да ги получаваме."

След намесата на вицепремиера досегашната служителка в пощата била извикана извънредно, за да раздаде парите на хората.

Валентина Цянова, началник - поща село Караисен: "Даваме ги парите, не съм срещнала трудности... като са новичките парите се залепят, трябва да се внимава, не съм броила един път пари."

От 35 години Валентина Цянова работи в пощата на селото. Пенсионирала се през пролетта, но поела ангажимент да остане до края на годината, докато се намери човек, който да я замести. Новата служителка обаче щяла да започне работа на 19 януари и така пощата останала затворена.

Валентина Цянова, началник - поща село Караисен: "Аз не виждам нищо лошо. Подадох си молбата, има момиче, което ще дойде по-късно, не можаха да го назначат."

Така стотици хора останали без пенсия.

Иван Папазов, жител на село Караисен: "Всеки се надява на 7-и, долу правят влачуги, а пощата не работи." Трифона Петрова, жител на село Караисен: "Не можем, ако не е пощата ние загиваме, това да го знаете, за ток, за вода, ако не е Валя - де да ида, няма превоз до Павликени."

Кметът бил в контакт с ръководството на пощите.

Стефан Николов, кмет на село Караисен: "За вчера се бяхме разбрали, че най-рано в понеделник могат да осигурят служител, който да дойде, да отвори пощата и да обслужи населението."

След като се разбра за казуса, решение се намери. А местните са доволни, че макар и за малко ще могат да разчитат на познат човек в пощата, докато свикнат с новата валута.