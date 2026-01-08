БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП...
Чете се за: 02:17 мин.
Без задачи по природните науки в изпита след 7-и клас
Чете се за: 02:17 мин.
СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате...
Чете се за: 00:57 мин.
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП...
Чете се за: 02:00 мин.
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Очаква се застудяване и сняг в цялата страна през уикенда

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В следващите часове валежите ще спрат навсякъде, но ще остане ветровито с умерен и силен вятър, който ще продължи да нахлува студен въздух от запад-северозапад.

До сутринта облачността ще намалее, а минималните температури ще бъдат между минус 8° и минус 3°, в София – около минус 8°. Максималните температури ще варират от около 0° в Североизточна България до 7°-8° на места в Южна България, а в София – около 2°. Денят ще бъде предимно слънчев.

След обяд вятърът ще отслабне, но ще започне ново увеличение на облачността, първо над северозападните райони.

В планините утре вятърът ще бъде силен и бурен от северозапад, а снеговалежи ще има едва в края на деня, първо в масивите от Западна България. Максималните температури по най-високите върхове ще бъдат около минус 8° до минус 7°.


В Западна Европа ще има валежи от дъжд и сняг, на места интензивни и придружени от гръмотевици. В Централна и Източна Европа, както и на Скандинавския полуостров, валежите ще са главно от сняг, значителни по количество в Германия. В много райони от Източна Европа ще бъде по-студено от обичайното. На Балканите денят ще започне със слънчево време, но до вечерта нови валежи, главно от сняг, ще обхванат западната половина от полуострова.

В събота вали на места в цялата страна – в югоизточните райони и Горнотракийската низина ще има дъжд, в останалата част от страната – сняг. В Северозападна България се очакват условия за поледици.

В неделя снеговалежите ще обхванат цялата страна и ще се образува снежна покривка. В началото на новата седмица ще се задържи облачно с изолирани превалявания от сняг. Минималните температури в понеделник ще бъдат между минус 10° и минус 5°, а максималните – между минус 7° и минус 2°.

Във вторник дневните температури ще се повишат леко, но сутринта ще остане много студено – до около минус 15°.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
1
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
2
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на "Пирогов"
3
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на...
Мъж скочи на релсите на метрото в София
4
Мъж скочи на релсите на метрото в София
Една година без незабравимия Петър Василев - Петела
5
Една година без незабравимия Петър Василев - Петела
Наркотик за над 6 млн. евро заловиха митничари на "Капитан Андреево"
6
Наркотик за над 6 млн. евро заловиха митничари на "Капитан...

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
6
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв

Още от: Времето

Опасно време: Дъжд, сняг и бурен вятър днес
Опасно време: Дъжд, сняг и бурен вятър днес
Очакват ни значителни валежи, на места и с гръмотевици Очакват ни значителни валежи, на места и с гръмотевици
Чете се за: 03:17 мин.
Валежите ще продължат, ще духа силен и бурен северозападен вятър Валежите ще продължат, ще духа силен и бурен северозападен вятър
Чете се за: 02:52 мин.
Предстоят валежи и застудяване – температурите падат до минус 10° Предстоят валежи и застудяване – температурите падат до минус 10°
Чете се за: 02:07 мин.
Жълт и оранжев код за опасно време в различни райони на страната Жълт и оранжев код за опасно време в различни райони на страната
Чете се за: 00:35 мин.
Валежи и застудяване в близките дни Валежи и застудяване в близките дни
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Сняг, поледици и навявания: Пътната обстановка остава усложнена
Сняг, поледици и навявания: Пътната обстановка остава усложнена
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Среща на Николай Младенов с израелския президент и с премиера Нетаняху Среща на Николай Младенов с израелския президент и с премиера Нетаняху
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Пълна 48-часова блокада на границата с Гърция заради стачката на фермерите Пълна 48-часова блокада на границата с Гърция заради стачката на фермерите
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Премиера на „Мамник“ – новата криминална мистерия на БНТ Премиера на „Мамник“ – новата криминална мистерия на БНТ
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Опасно зимно време в Европа - наводнения, студ и поледици
Чете се за: 00:55 мин.
По света
След пороя в Крумовградско: Разрушени мостове и пътища, хора...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Паралелната държава във Венецуела: Ще саботират ли престъпните...
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Фермерски протести в Париж: Недоволство от споразумението на ЕС с...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ