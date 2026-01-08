Очаква се застудяване и сняг в цялата страна през уикенда

В следващите часове валежите ще спрат навсякъде, но ще остане ветровито с умерен и силен вятър, който ще продължи да нахлува студен въздух от запад-северозапад.

До сутринта облачността ще намалее, а минималните температури ще бъдат между минус 8° и минус 3°, в София – около минус 8°. Максималните температури ще варират от около 0° в Североизточна България до 7°-8° на места в Южна България, а в София – около 2°. Денят ще бъде предимно слънчев.

След обяд вятърът ще отслабне, но ще започне ново увеличение на облачността, първо над северозападните райони.

В планините утре вятърът ще бъде силен и бурен от северозапад, а снеговалежи ще има едва в края на деня, първо в масивите от Западна България. Максималните температури по най-високите върхове ще бъдат около минус 8° до минус 7°.



В Западна Европа ще има валежи от дъжд и сняг, на места интензивни и придружени от гръмотевици. В Централна и Източна Европа, както и на Скандинавския полуостров, валежите ще са главно от сняг, значителни по количество в Германия. В много райони от Източна Европа ще бъде по-студено от обичайното. На Балканите денят ще започне със слънчево време, но до вечерта нови валежи, главно от сняг, ще обхванат западната половина от полуострова.

В събота вали на места в цялата страна – в югоизточните райони и Горнотракийската низина ще има дъжд, в останалата част от страната – сняг. В Северозападна България се очакват условия за поледици.

В неделя снеговалежите ще обхванат цялата страна и ще се образува снежна покривка. В началото на новата седмица ще се задържи облачно с изолирани превалявания от сняг. Минималните температури в понеделник ще бъдат между минус 10° и минус 5°, а максималните – между минус 7° и минус 2°.

Във вторник дневните температури ще се повишат леко, но сутринта ще остане много студено – до около минус 15°.